Hoe Lias de liefde moest verliezen om die net intenser te voelen op zijn ep ‘Run Boy Run’

Het einde van een betekenisvolle relatie betekent niet altijd een einde aan de liefde, volgens Lias. Met ‘Run Boy Run’ brengt de zanger zijn innerlijke wereld naar buiten en vertelt hij zijn persoonlijke verhaal: van een pijnlijk afscheid tot een nieuw begin.

Na jarenlang zoeken en werken komt Lias, een Duitse zanger met Nederlandse roots, naar buiten met zijn ep Run Boy Run. Zo plukt Elias Wuermeling de vruchten van een proces dat al in zijn kindertijd begon. Hij groeide namelijk op in een gezin waar het een must was om drie hobby’s te hebben: een instrument bespelen, sporten en zingen in een jongenskoor. ‘Dat is hoe mijn drie jongere broers en ik zijn opgevoed door onze ouders. We hadden verschillende invloeden om te zoeken waar wat we wilden, en ik ben dankbaar dat we die kansen kregen.’ Zo begon Lias’ muzikale ervaring al op vijfjarige leeftijd, met zang en piano.

Conservatieve wereld van klassieke muziek

Eens Lias in zijn puberteit kwam, verloor hij echter al snel zijn interesse in het jongenskoor. In plaats daarvan begon hij eigen nummers te schrijven op gitaar, dankzij een toenmalige Engelse uitwisselingsstudent die hem de basisakkoorden aanleerde. ‘Dat was mijn manier van rebelleren. De wereld van klassieke muziek vond ik te conservatief: alle regels en standaarden die bij die wereld horen, zijn te strikt. En dat is jammer want ik hou van klassieke muziek. Het heeft een grote invloed op de muziek die ik vandaag de dag maak.’

Ook Lias’ artiestennaam is op dit verleden geïnspireerd. ‘In de conservatieve wereld waar ik opgroeide, waren er veel “actually’s”, de zogenaamde regels en standaarden. Om mezelf daarvan verlossen, besloot ik om de E (op zijn Engels uitgesproken, nvdr) zoals die klinkt op het einde van het woord “actually” uit mijn naam te halen.’

Wegvluchten van alles en iedereen

In 2019 vervelde Wuermeling tot Lias, vlak voordat de lockdown begon en we thuis opgesloten zaten. ‘In die periode ervaarde ik gevoelens die ik nog niet kende. Dat bleek een depressie te zijn. Ik was niet blij met waar ik stond ik het leven en ik begon steeds meer te zoeken naar mijn plaats in de wereld. Uiteindelijk maakte ik de keuze om fulltime muzikant te worden. Maar daarmee wist ik nog niet hoe ik met die nare gevoelens kon omgaan, dus ik duwde alles en iedereen weg zodat ik vrij was om opnieuw te beginnen. De nummers op de ep beschrijven dat proces.’

In Run Boy Run, het nummer waar de ep naar vernoemd werd, neemt Lias je mee naar de leegte van zijn liefdesverdriet en het wegrennen van alles om hem heen.‘Ik liep ook weg van mijn partner. Onze relatie werd het slachtoffer van mijn proces van wegduwen, we moesten uit elkaar gaan zodat ik weer controle over mezelf zou krijgen.’ Maar een einde aan de relatie betekende nog geen einde aan de liefde voor elkaar. ‘Door samen veel tijd door te brengen en emoties te delen, voelden we ons verbonden. Dat gevoel zal nooit verdwijnen, er zal voor haar altijd een plaats zijn in mijn hart.’

Geaccepteerd verlies

In Lost weet Lias niet waar hij heen kan en vecht hij tegen het donkere dat hem naar beneden trekt. Zijn verhaal lijkt bijna hopeloos, zonder uitweg. Maar in Hide & Seek stapt hij toch uit de duisternis, het licht tegemoet. Toch komt de melancholie tijdens de afsluiter weer om de hoek kijken. ‘In Need Me Now vraag ik me af hoe het gaat met mijn ex-partner die ik achterliet. Denkt ze nog aan mij? Heeft ze me nog nodig? Ik keek terug op alles wat was geweest.’

Hoe Lias nu terugkijkt? ‘Het moest gebeuren. En sommige dingen doen nog steeds pijn, maar ik ben dankbaar dat het is gebeurd, want dat bracht me op het pad waar ik nu ben. Dit is het pad waar ik hoor te zijn.’