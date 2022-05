Het expliciete queer rapduo Lionstorm brengt rebelse, activistische hiphop en had zowaar een trio met Merol

Leden: Skerrie Sterrie en Vuige Muis

Locatie: Amsterdam

Instagram: @by_lionstorm

Lionstorm is een queer rapduo uit Amsterdam, bestaande uit Skerrie Sterrie (links op de foto) en Vuige Muis, een toneelregisseur en een mimespeler die ook in het dagelijkse leven een koppel vormen. Drie jaar geleden maakten de twee hun debuut met No H8ro, zinspelend op de uitdrukking ‘no homo’, maar vooral een opvallende song waarin patserige seksmetaforen hand in hand gaan met kritiek op straatintimidatie. Sindsdien veroverde Lionstorm de Nederlandse underground met nummers over vies zijn (Vies), overweldigende emoties (Emo Track) en vrouwen met Big Dick Energy ( WTJMDZ, kort voor ‘wacht tot je m’n dick ziet’), werden hun videoclips van Instagram en YouTube gehaald wegens te expliciet, lanceerden ze een eigen sokkenlijn en wisten ze voor hun The Threesome EP enkele collega’s voor muzikale trio’s te strikken, inclusief eentje met Merol.

Nu is er het vervolg Kannibalisme & masturbatie, een uitgebreidere ep vol rebelse, activistische hiphop, punk en bubbling over squirten, erecties inspecteren en de therapeutische kwaliteiten van seks, inclusief licht verontrustende videoclips en rijmelarij als ‘Vinger op m’n clit, lit, plakt als Pritt’. Héél benieuwd – en om heel eerlijk te zijn ook een beetje bang – wat dat live gaat geven.

Een willekeurige quote: ‘We zijn net zo duidelijk en direct over onze seksualiteit als dat veel mannelijke Nederlandse rappers duidelijk zijn over de seks die ze met vrouwen hebben.’

In concert: op 11/6 in Trix, Antwerpen.



