Het begin van het einde voor Muziekodroom: een blik op de onzekere toekomst

Op de eerste dag van het nieuwe jaar nam Hasselt afscheid van Muziekodroom: de concertzaal, club Forty Five, de repetitieruimtes en de studio’s. Muzikanten Niels Orens, Lolita en 35 werpen een blik op het verleden en op de toekomst: over hun mooiste herinneringen aan MOD, de nood aan nieuwe initiatieven in Hasselt en de hoop op een tweede leven voor de Limburgse muziekcultuur.

In augustus werd aangekondigd dat de Hasseltse Muziekodroom vanaf januari 2023 in sluimermodus zou gaan. Die beslissing moest genomen worden omdat er te weinig geld is om het personeel en de infrastructuur te blijven betalen. Vanaf gisteren worden er geen concerten meer georganiseerd en kunnen muzikanten er niet meer repeteren. Hierdoor begint het nieuwe jaar voor veel Limburgse artiesten met een hoop onzekerheid.

Het lijkt wel of er een bom is ontploft in de Hasseltse cultuur. Jimmy35

Zo ook voor 35, een Hasselts muziekcollectief dat de Limburgse rapscene op de kaart probeert te zetten. Nu MOD haar deuren sluit, wordt die uitdaging nog groter. ‘Het lijkt wel of er een bom is ontploft in de Hasseltse cultuur. Als Muziekodroom haar deuren sluit, blijft er zo goed als niets meer over voor opkomende Limburgse artiesten’, vertelt Jimmy35 vanuit zijn studio in Maison Florida, enkele meters verwijderd van de zonet vervlogen Muziekodroom.

Dromen in realiteit

Samen met Doeter en Prinsezy blikt Jimmy35 terug op hun eerste en laatste show die ze er gaven, op 23 september 2022, waar ze in het voorprogramma speelden van de Nederlandse rapper Hef. Voor Doeter was het een droom die uitkwam. ‘Zelf op het podium van Muziekodroom staan, als openingsact voor Hef, die al jarenlang mijn idool is,… Het was geflipt.’ Jimmy35 noemt het een full circle moment. ‘Hef inspireerde ons om te rappen in het Nederlands, en als zestienjarigen gingen we zelf vaak naar feestjes in MOD, zoals Grensloos en Karaat. Daar heb ik nu enkel nog maar vage herinneringen aan. (lacht) Op de avond met Hef viel alles mooi samen.’

Leuven heeft Het Depot, Antwerpen heeft Trix, Brussel heeft de Ancienne Belgique. Muziekodroom was dé concertzaal van Limburg, en die valt nu weg. Niels Orens

Waar alles begon

Net als voor 35, was MOD ook voor elektronische producer Niels Orens een eerste opstap naar een verdere muziekcarrière. Dat die kans voor opkomende artiesten nu wegvalt, vindt hij jammer. ‘Leuven heeft Het Depot, Antwerpen heeft Trix, Gent heeft VIERNULVIER en Brussel heeft Ancienne Belgique. Muziekodroom was dé concertzaal van Limburg, waar ook voor mij alles is begonnen. Nu valt die weg.’ Enkele jaren geleden won hij er de Limburgse prijs van Sound Track, een wedstrijd voor opkomend muzikaal talent die eerder bekend was als Limbomania. ‘Dit jaar stond ik voor een laatste keer in Muziekodroom met Play Festival. Whispering Sons cureerde die avond. Ze vroegen mij om een remix te maken van het nummer Dead End. Toen ik de remix bracht in MOD, vergezelde Fenne Kuppens me op het podium. Het was een uniek moment, en dat is mijn laatste – en mooiste – herinnering aan Muziekodroom.’

Niels Orens. © Annika Wallis

Een broeiplek voor de ravescene

Maar niet enkel Limburgse artiesten betreuren het einde van MOD. Ook de Antwerpse Lolita, dj bij Burenhinder, is zich bewust van de nood aan ruimte voor cultuur in Limburg. ‘Ik zat vijf jaar lang op kot in Genk, toen ik er productdesign studeerde aan Luca School of Arts. Muziekodroom was de enige plek waarvoor mijn vrienden en ik speciaal naar Hasselt gingen.‘

Lolita. © Gianna Zappettini

In mei 2022 draaide Lolita op de tweede editie van Sardien in Club Forty Five. ‘Dat was een van de enige events waar ik ben gebleven na mijn set. Meestal vertrek ik meteen naar huis om in mijn bed te kruipen. (lacht) Maar die avond was zo leuk dat ik ben gebleven tot het einde.’

V23 bracht de ravescene in Limburg tot leven, zoals Burenhinder dat deed in Antwerpen, en Nooit Meer Naar Huis in Gent. Lolita

Naast dj bij Burenhinder is Lolita ook een van de oprichters van het Werkhuis in Genk, een creatieve plaats voor jong talent. Het project startte uit nood aan atelierruimtes voor kunstenaars. Uiteindelijk breidde het uit en werd er zelfs een club gebouwd. ‘In november gaven we ons eerste feest, de dj’s van V23 stonden ook op de line-up. Ze spelen bovendien een grote rol in de Limburgse ravescene.’ Wat KN1PS, Ruby en Ax Emblem op poten hebben gezet, is volgens Lolita erg uniek. ‘V23 bracht de ravecultuur in Limburg tot leven, zoals Burenhinder dat deed in Antwerpen, en Nooit Meer Naar Huis in Gent.’ Voor collectieven zoals hen zal de uitdaging om die cultuur in Limburg levend te houden, nu enkel maar groter worden.

Een onzekere toekomst

Ook 35 voelt de druk om het hef in eigen handen te nemen. ‘Er is genoeg talent in de omgeving, maar om iets te creëren, moet er ruimte zijn. Iets op eigen houtje beginnen, is bijna onmogelijk. Daarvoor hebben we de steun van de stad nodig.’ Hoewel een reactie van Stad Hasselt uitblijft, bevestigde Frederik Luyten, pers- en communicatiemanager van Muziekodroom, dat de clubwerking van MOD met de komst van het nieuwe jaar definitief ophoudt. ‘PXL en Stad Hasselt bekijken een aantal pistes een aantal pistes om de muziekcultuur in Hasselt in een nieuw jasje te steken, maar concrete plannen zijn er nog niet.’ Tot op vandaag lopen de gesprekken nog steeds, daar wordt volgens Luyten nu voldoende tijd voor genomen.

De toekomst van de muziekcultuur in Hasselt roept vele vragen op die onbeantwoord blijven. Collectieven en artiesten voelen de druk om de kloof die ontstaan is, op te vullen. Toch zal dat zonder steun van andere organisaties of van de stad een moeilijke opdracht worden. 35 laat zich daardoor niet ontmoedigen. ‘We moeten bouwen met hetgeen dat we hebben.’ Maar of dat haalbaar zal zijn, blijft voorlopig ook een onbeantwoorde vraag.