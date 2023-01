Aka Jojo Orme Locatie Londen Instagram @heartwormsband In het kort Geen parasitaire rondworm. Wel apocalyptische postpunk

Eerst even een kleine waarschuwing: voor uw eigen bestwil en eetlust raden we u ten sterkste af om de zoekterm ‘heartworms’ in te geven in Google. Gelukkig ontleende de Britse Jojo Orme haar artiestennaam aan het gelijknamige album van The Shins en niet aan de parasitaire rondworm en ziet haar toekomst er een pak smakelijker en gezonder uit. Ze staat getekend bij Speedy Wunderground, het cultlabel van producer Dan Carey, die eerder de carrières van Fontaines D.C., Wet Leg en Squid mee op gang trok. Vorige zomer creëerde ze in indiekringen behoorlijk wat buzz met haar debuutsingle Consistent Dedication, die ze onlangs opvolgde met het al even intrigerende Retributions of an Awful Life. En tijdens haar concerten trekt ze graag een legeruniform aan, laat ze zich omringen door een volwaardige band en wil ze ‘de vooroordelen dat vrouwelijke muzikanten klein en kwetsbaar zijn’ verpulveren.

‘Een lyrische vuist tegen middelmatigheid’, noemde NME haar muziek. Heartworms maakt sinistere, gothic postpunk die klinkt als het einde van de wereld, haalt inspiratie uit Prince, The Clash, PJ Harvey, John Keats en haar eigen obsessie met militaire geschiedenis en switcht binnen luttele seconden van onheilspellend gefluister naar genadeloos geschreeuw. Volgende maand verschijnt haar debuut-ep A Comforting Notion. Wees er snel bij.

Een willekeurige quote ‘Op mijn veertiende kreeg ik een jaar huisarrest. Aangezien ik in die tijd geen computer had, leerde ik mezelf maar gitaar spelen.’