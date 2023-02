Harry Styles, Lizzo en Bonnie Raitt verslaan favorieten Beyoncé en Adele

De Britse zanger Harry Styles heeft zondag In Los Angeles de Grammy Award voor beste album van het jaar gewonnen in een verrassende overwinning op de grote favorieten Beyoncé, die de prijs nog nooit won, en Adele. De prijzen voor song van het jaar en plaat van het jaar gingen naar respectievelijk naar Bonnie Raitt en Lizzo.

Popsensatie Harry Styles won met Harry’s House, zijn derde album, de meest begeerde prijs van het muziekequivalent van de Oscars. Op de plaat gaan synthesizers en zachte akoestiek gepaard met zeer persoonlijke teksten, waardoor het het meest intieme album van de Britse ster is.

De Amerikaanse blues-, folk- en countryzangeres en -gitariste Bonnie Raitt won in de categorie song van het jaar met haar nummer Just Like That. Ook haar winst kwam als een verrassing tegen zwaargewichten Beyoncé, Taylor Swift en Adele.

De concurrentie was groot in die categorie, een van de meest prestigieuze van de Grammy’s, maar de prijs ging uiteindelijk naar de veelgeprezen 73-jarige zangeres, die al tien grammofoonbeeldjes in haar kast heeft staan.

De Amerikaanse zangeres Lizzo versloeg zondag ook de grote favorieten Beyoncé en Adele voor de prijs voor beste plaat (“record”) van het jaar voor About Damn Time. Met de prijs neemt Lizzo een beetje wraak. In 2020 werd algemeen verwacht dat ze zou winnen, maar ze werd verslagen door popfenomeen Billie Eilish.

De jonge Amerikaanse jazz-zangeres Samara won dan weer de felbegeerde Grammy Award voor nieuwkomer van het jaar. De 23-jarige Afro-Amerikaanse uit de Bronx in New York haalde het van de Braziliaanse popster Anitta, het Frans-Amerikaanse duo DOMi & JD Beck en de Italiaanse rockers Maneskin. Recensenten vergelijken haar met de grote Afro-Amerikaanse jazz-zangeressen als Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan en Nina Simone.