Hannah Jadagu schreef haar coming-of-ageplaat nadat ze haar job in een patattenkraam verloor

Leeftijd 20 Locatie Verenigde Staten Instagram @hangrammm In het kort Singer-songwriter. Maakt indiepop. Groeit op.

Twee jaar geleden, vers van de middelbare schoolbanken en geruggensteund door een bescheiden SoundCloud-fanbase, bracht Hannah Jadagu What Is Going On? uit. Een debuut-ep die ze volledig op haar iPhone 7 had opgenomen, en die toch maar mooi verscheen op het invloedrijke label Sub Pop. Sindsdien is er veel veranderd in het leven van de indiepopper. Ze ruilde haar slaapkamer in voor een echte muziekstudio. Ze verhuisde van de suburbs van Texas naar New York om er een muziekopleiding te volgen en verliet haar warme nest om voor het eerst op eigen benen te staan. En ze proefde van het muzikantenleven door op tournee te gaan met Faye Webster en Frankie Cosmos.

Om maar te zeggen: haar eerste langspeler móést wel een coming-of-ageplaat worden. Et voilà! Op Aperture maakt ze de overstap naar het Volwassen Leven en komt ze onderweg al eens een obstakel tegen. Warning Sign is een bedwelmende break-upsong. Your Thoughts Are Ur Biggest Obstacle schreef ze nadat ze haar job in een patattenkraam had verloren en in een spiraal van stress, eenzaamheid en zelftwijfel was verzeild. Admit It is een lieve ode aan haar coole grote zus die haar naar het plaatselijke kinderkoor sleurde, liet kennismaken met de indiepop van The 1975, Vampire Weekend en Haim en haar naar ‘een hoger swag-niveau’ bracht. Muzikaal switcht ze moeiteloos van akoestische r&b over pop à la Clairo en Charli XCX tot iets dat neigt naar psychedelische indierock. Bijna zo’n indrukwekkende popmetamorfose als die van naamgenoot Montana.

Een willekeurige quote ‘Ik had gerust nog een album op mijn iPhone kunnen maken, maar ik wilde mezelf naar een hoger niveau tillen.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."