Gents kunstencentrum Vooruit stelt woensdag nieuwe naam voor

Het Gentse kunstencentrum Vooruit stelt woensdag zijn nieuwe naam voor. Sinds 2020, toen de socialistische partij haar naam veranderde in Vooruit, is de directie bezig met een naamsverandering. Voornamelijk om haar onafhankelijkheid te benadrukken en elke verwarring te vermijden.

Mogelijke namen als ‘Volxus’ en ‘Pallas’ werden in het verleden op protest onthaald. ‘Vooruit’ heeft in Gent een lange geschiedenis als socialistische coöperatie die haar oorsprong heeft in de 19e eeuw. Enkele gebouwen hebben ook het opschrift, met als meest gekende voorbeeld het kunstencentrum waar ook optredens, lezingen en andere culturele activiteiten worden gehouden.

Vooruit gaf daarom aan dat de operatie werd uitgesteld. Vorig jaar werd al gezegd dat het gebouw zijn naam zou behouden. Maar het kunstencentrum zal dus wel van naam veranderen. Die naam wordt woensdagvoormiddag bekendgemaakt.