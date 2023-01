Flo zou wel eens de volgende grote girlband kunnen worden

Leden Renée Downer, Jorja Douglas en Stella Quaresma Leeftijd 20, 21 en 21 Locatie Londen Instagram @flolikethis In het kort Girlband. De Sugababes van gen Z. Het geluid van 2023.

‘Serieuze vraag: waar zijn alle girlbands naartoe?’ kopte The Fader in 2018. Die schaarste is intussen alleen maar toegenomen, nu ook Little Mix een pauze heeft ingelast en de UK voor het eerst in dertig jaar geen grote girlband meer heeft. Al zou Flo daar weleens verandering in kunnen brengen. Met hun zeemzoete harmonieën, feel-good r&b, geloofwaardige chemie en toegankelijke girlpower vullen ze een leemte op die Spice Girls, TLC, Sugababes en Destiny’s Child rond de eeuwwisseling achterlieten.

Nadat jeugdvriendinnen Renée en Stella in Jorja een geschikte metgezel hadden gevonden, bouwden ze twee jaar lang in de luwte aan een eigen sound met de hulp van MNEK, de producer die eerder samenwerkte met Dua Lipa, Little Mix en Beyoncé. Vorige lente debuteerde het trio met het catchy Cardboard Box. (Waarvan de videoclip wel heel nadrukkelijk knipoogt naar Overload van Sugababes.) In de zomer volgde een ep vol songs ‘die ervoor zorgen dat je een onafhankelijke boss babe wil zijn’. Sindsdien kregen ze complimenten van Missy Elliott, Stormzy en SZA, wonnen ze als eerste band ooit de Brit Award voor rising star, werden ze verkozen tot BBC Sound of 2023 en bereikten ze een generatie die nog niet eens geboren was toen de Spice Girls de hitlijsten op hun Buffalo’s binnenhuppelden. Daar kunnen wij alleen maar blij om zijn.

Een willekeurige quote ‘We willen het geluid van girlbands terugbrengen, arena’s uitverkopen en de wereld helemaal overnemen.’



