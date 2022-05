White Lies en K.ZIA vervolledigen affiche Cactusfestival

Cactusfestival Brugge heeft zijn laatste namen aangekondigd voor de editie van 2022. De Britse indierockband White Lies en de Belgische K.ZIA vervolledigen de affiche. Eerder werden al namen als Robert Plant & Alison Krauss, Balthazar en Franz Ferdinand aangekondigd.

De affiche van Cactusfestival 2022 is compleet. Na twee jaar onderbreking klinkt er op 8, 9 en 10 juli opnieuw muziek in het Minnewaterpark in Brugge. De organisatie strikte eerder al namen als Ben Harper & The Innocent Criminals en Richard Hawley. Nu vervolledigen White Lies en de Belgische artieste met Congolese en Martinikaanse roots K.ZIA de affiche. Beiden zijn op 9 juli te zien op het festival. Die dag staan ook Sylvie Kreusch, De Jeugd Van Tegenwoordig en Coely op het podium.

Tickets vindt u op de website van het festival.