We durven er geld op inzetten dat we met Billie Eilish nu al de spannendste headliner van Pukkelpop 2023 gehad hebben

Billie Eilish had de uitstraling én de boeiende nummers, wat wil je nog meer van een headlinerset?

We hebben al heel wat mensenzeeën gezien aan de main stage van Pukkelpop, maar zelden stond het zo volgepakt als voor de headlinerset van Billie Eilish. Al viel dat natuurlijk wel te verwachten. Vier jaar geleden stond de piepjonge artieste al op het Limburgse festival geprogrammeerd, en toen werd ze last minute van een van de tenten naar het podium verplaatst, waar ze in de vroege namiddag een heuse volksverschuiving veroorzaakte. In 2023 nam ze op de affiche gelukkig het plekje in dat ze waard was: helemaal vanboven op de affiche.

© Anneke D'Hollander

Al blijft het waanzinnige succes van Billie Eilish een beetje verbazen. Nu niet om te zeggen dat de 21-jarige zangeres de vreemdste, ontoegankelijkste muziek maakt die je je kan inbeelden, maar er sluipen toch een zekere duisternis en zin voor experiment in haar geluid die je anders niet vaak op de radio terug hoort. Neem bijvoorbeeld Bury a Friend, het nummer waarmee haar show op Pukkelpop van start ging. De minimalistische beat doet bijna denken aan Kanye West ten tijde van Yeezus, maar dan nog harder uitgekleed. Eilish zelf doet dan weer geen moeite om haar publiek in te palmen met sierlijke zanglijnen, maar loopt bijna te fluisteren en baant zich zo een weg onder je huid.

Ook het daaropvolgende I didn’t change my number blinkt uit in onderkoelde stoerheid, terwijl NDA met zijn bevreemdende, vervormde stem ook voor een apart effect zorgt. Maar Eilish bewees op Pukkelpop dat haar jonge publiek meer dan open staat voor al die rare foefjes, want de krijsende fans op de voorste rijen zorgden voor zelden gehoorde decibelpieken.

Van industrieel naar akoestisch

Het viel bovendien op, voor een zangeres die amper de twintig gepasseerd is en die zich specialiseert in minimalistische nummers vol twijfelende gevoelens, hoe zelfverzekerd ze op het podium stond. Met een brede glimlach sprong ze van de ene kant van het podium naar de andere, waardoor ze het publiek moeiteloos haar donkere wereld binnentrok. Bovendien had ze ook gewoon een boeiend, gevarieerd oeuvre om ook de meer twijfelende toeschouwers te overtuigen. Er was het pocherige en hyperaanstekelijke Therefore I Am, het romantische Billie Bossa Nova (dolenthousiast aangekondigd met ‘This song is about sex’), het bijna industriële You Should See Me In a Crown,… Onze persoonlijke favoriet is het opzwepende Oxytocin, dat met zijn ronkende bassen en bijna even grote aardverschuiving veroorzaakte als de vele rondspringende fans.

© Anneke D'Hollander

Halverwege de set was het tijd om Finneas, Billies broer, eventjes in de bloemen te zetten. De twee maken uiteindelijk alle muziek samen, en die broeder-zusterband is dus een essentieel onderdeel van het succes van Eilish. Het duo zette zich daarop in het midden van het podium, gesterkt door twee gitaren, om het akoestische deel van de set in te zetten. Het was het ideale moment voor Eilish om te bewijzen dat ze het niet alleen van haar boeiende songs moet hebben, maar dat ze ook echt wel een flink potje kan zingen. Daarbij moeten we wel toegeven I love you en wel erg simpel liedje is en ons niet echt wist te imponeren. Het beklijvende Your Power, een song over mannen en machtsmisbruik, wist dat daarna gelukkig wel. Het was bij dit nummer dat Eilish haar stem misschien wel op de mooiste manier wist te gebruiken.

Vuurwerk

Al moeten wij toch toegeven dat wij blijer waren toen het akoestische deel voorbij en we terug naar de wat ons betreft spannendere nummers mochten luisteren. Het minimalistische, plagende Lost Cause zorgde laat in de set bijvoorbeeld nog voor een hoogtepunt, en uiteraard was Bad Guy als voorlaatste nummer weer een banger van jewelste. Tijdens afsluiter Happier Than Ever werd er dan weer een uitgebreid vuurwerksalvo de lucht in gestoken, waarna we iemand zich hardop hoorden afvragen of ze iets gemist hadden en het festival al volledig afgesloten werd. Dat niet, maar we durven er wel geld op inzetten dat we de boeiendste headliner van Pukkelpop 2023 nu al gehad hebben.

© Anneke D'Hollander

Toch was dit niet de beste passage van Billie Eilish die we al gezien hadden. We zouden het Sportpaleis geen intieme zaal wilden noemen, maar in die wat meer afgesloten ruimte kwamen de intiemere touches van Billies muziek vorig jaar toch nog net iets beter tot hun recht. Dat is echter een kleine opmerking, want op Pukkelpop bewees Eilish dat ze als muzikante echt wel straf genoeg is om ook een volgepakte weide op een massafestival in te pakken. Duh.