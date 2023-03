VRT en stad Antwerpen bezorgen Jazz Middelheim doorstart in 2024 

Jazz Middelheim is dan toch niet ten dode opgeschreven na het faillissement van de organisator, de vzw Jazz en Muziek. VRT en de stad Antwerpen hebben een akkoord gevonden om in 2024 samen voor een doorstart van het jazzfestival te zorgen. Voor dit jaar komt het akkoord nog te vroeg, klinkt het.

Eerder werd ook zusterfestival Gent Jazz al een reddingsboei toegegooid, door concertorganisator Greenhouse Talent. Over Jazz Middelheim bleef het de voorbije maanden echter stil, al stelden zowel VRT als de stad Antwerpen als traditionele ondersteunende partners dat ze vragende partij waren voor een voortzetting van het populaire festival, dat vorig jaar aan zijn 41ste editie toe was en onder meer Iggy Pop, Coely en Fred Hersch op het podium in Park Den Brandt in Wilrijk plaatste. Nu hebben die beide partijen dus een akkoord gevonden om de organisatie samen in handen te nemen, samen met een nog te selecteren partner.

‘Jazz Middelheim is een iconisch festival in Antwerpen en Vlaanderen, en een vaste stek op de muzikale kalender van de stad’, zegt Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). ‘De editie van deze zomer slaan we uitzonderlijk over, om samen met VRT te werken aan een duurzame doorstart in 2024 van het festival. Wij – en samen met ons vele jazz- en festivalliefhebbers – kijken er reikhalzend naar uit.’

Voor VRT blijft radiozender Klara de vaste partner van het festival. ‘Onze jazzscene blinkt uit in excellentie en originaliteit’, zegt Klara-nethoofd Chantal Pattyn. ‘Dat vraagt om een uniek podium. We zijn ontzettend blij dat VRT, samen met stad Antwerpen, de traditie van Jazz Middelheim kan voortzetten.’

Hoe het nieuwe Jazz Middelheim er precies zal uitzien, wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt. Er wordt alvast een selectieprocedure opgestart voor een partner die de concrete programmatie en organisatie voor zijn rekening neemt. Het is alvast de bedoeling dat Jazz Middelheim een ‘meerdaags midzomerfestival’ in Park Den Brandt blijft, klinkt het, en een ‘internationale, hedendaagse jazzervaring’ biedt. Er wordt ook gezocht naar lokale partners, organisaties en muziekscholen, om jazzcultuur in de stad te promoten. De programmatie moet volgens VRT en de stad bestaan uit jazz ‘in alle mogelijke vormen en subgenres’, met een mix van internationale artiesten en opkomende muzikanten.

Net omdat de tijd zal worden genomen om een stabiele organiserende partner te vinden, komt er dit jaar nog geen nieuwe editie van Jazz Middelheim.