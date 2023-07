Voor jazzgitarist Julian Lage is songschrijven als een mop: ‘je begínt met de punchline, anders loop je onderweg verloren’

Met wonderkinderen loopt het meestal verkeerd af, maar niet met Julian Lage. Op zijn 35e is de gitarist een van de grootste figuren in de klassieke jazz. Op 14 juli staat hij op Gent Jazz.

Op zijn achtste werd er een documentaire over hem gedraaid. Op zijn twaalfde speelde hij met Santana. 35 is de New Yorker intussen, maar Julian Lage giechelt nog altijd als een kleine jongen zodra hij een oude Fender Telecaster ziet – je weet wel, die gele gitaar van Bruce Springsteen, zijn jeugdheld. Samen met zijn mentor Bill Frisell is hij het boegbeeld van de hedendaagse jazzgitaar geworden. Maar, zo bezweert hij, een mens moet af en toe eens opzij kijken.

Voor je recentste albums, View with a Room en The Layers, vroeg je Bill Frisell om ritmegitaar te spelen. Dat is alsof Beyoncé aan Tina Turner zou vragen om in haar achtergrondkoortje te zingen.

Julian Lage: Het was weird. Iedereen kent Bills belang in de jazz. Hij heeft superkrachten. Die zitten niet alleen in zijn manier van gitaarspelen of componeren, hij ziet het hele plaatje. Een noot hier, een laag echo daar: altijd weet hij het geheel op te tillen. Ik heb héél lang gewacht om het hem te vragen. Tot ik op een dag een duoshow met hem speelde, en Margaret (Glaspy, Lages vrouw, nvdr) me een duwtje gaf: ‘Vraag het nu toch gewoon, hij bijt heus niet.’ En je zult het altijd zien: hij begon er zelf over. Ik zei dat ik mezelf zag als de leadzanger in de band, waarbij hij mijn stem zou aanvullen. Beyoncé en Tina, hè. Hij snapte het meteen.

Je werkte voor twee albums samen met Jeff Tweedy, de frontman van Wilco. Heeft dat je songwriting beïnvloed?

Lage: Enorm. Toen ik aan het album Squint werkte, nodigde hij me uit in The Loft, zijn studio in Chicago. Ik heb hem toen niet zozeer gevraagd om samen te schrijven, maar om mijn composities te demonteren. Jeff verstaat de kunst om in een beknopt muziekstuk toch emotionele complexiteit te stoppen. Ik heb veel van hem geleerd over de opbouw van emoties in een song. Weet je, een song schrijven is zoals een goeie grap verzinnen: je begínt met de laatste zin, de punchline. Anders loop je onderweg verloren.

Tenorsaxofonist Branford Marsalis, die op dezelfde dag op Gent Jazz staat als jij, vertelde ons: ‘Als ik koning was, zou ik alle gitaren verbannen uit de jazz.’ Food fight in de backstage!

Lage: Heeft hij dat echt gezegd? (schatert) Kijk, ik weet niet of Branford het zo bedoelt, maar veel mensen vernauwen de gitaar in de jazz tot de heel doffe sound uit de jaren vijftig, toen mensen de gitaar benaderden als een saxofoon. Ik grijp graag terug naar de jaren 1930: alles evolueerde toen zo ontzettend snel voor de gitaar. Maar zoals alles verloopt het in fasen. Dingen zijn even in de mode, dan niet meer, dan komen ze terug. Als je als jazzstudent dan een periode tegenkomt die je minder aanspreekt, doe je er goed aan om even opzij te kijken. En wat zag je begin jaren vijftig? Nashville en Memphis. Met andere woorden: country en het begin van de rock-‘n-roll! En dat spoor vanuit het zuiden kwam later weer de jazz in gegleden. Als je gitaar studeert, studeer je tegelijk de culturele verschuivingen. Dat vind ik er zo cool aan. We hebben het over het instrument dat het temperament van de popcultuur heeft bepaald, hè. (valt stil) Ik weet het, ik ben een nerd als het hierop aankomt.

Bij ons ben je veilig. Klopt het dat je ooit een stethoscoop hebt vastgeplakt aan je Telecaster?

Lage: (verlegen) Yep, maar ik zou het niet aan iedereen aanraden. Ik wilde de impact van de trillingen van de snaren op het hout horen. De rijkdom van de klanken was overweldigend, maar luid dat het was! Gewoon ondraaglijk. Beloof me dat je dat nooit doet.

