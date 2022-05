TW Classic en Werchter Encore worden samengevoegd tot TW Classic XL

Rock Werchter Encore, de extra festivaldag die Rock Werchter had ingepland op zondag 26 juni, gaat niet meer door als apart evenement. In plaats daarvan wordt Encore samengevoegd met TW Classic, dat de dag ervoor doorgaat op het festivalterrein. De meeste namen, waaronder headliner Florence + the Machine, worden herbevestigd.

‘De goesting om na 2 jaar stilte weer in volle glorie festivals te beleven is groot. Maar er zijn een paar dompers op de feestvreugde.’ Zo begint het persbericht van Rock Werchter. De plannen om op zondag 26 juni een extra festivaldag met 25.000 bezoekers te organiseren, bleken te optimistisch. Als redenenen voor de tegenvallende ticketverkoop worden het personeelstekort in de livesector en het beschadigde consumentenvertrouwen aangeduid.

Van afgelasting is er echter geen sprake. Het grootste deel van de artiesten die op Werchter Encore geprogrammeerd stonden, waaronder Intergalactic Lovers, Foals en Florence + the Machine, zakt een dag eerder af naar het festivalterrein. Daar stond TW Classic al gepland, met onder meer Nick Cave & the Bad Seeds, The Smile en Placebo.

Een overzicht van de volledige line-up vindt u op de website van TW Classic. Reeds aangekochte tickets voor Werchter Encore blijven geldig.