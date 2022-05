Tienerfestival We R Young in Hasselt stilgelegd na mogelijk ‘needle spiking’-incident

In Hasselt is het tienerfestival ‘We R Young’ woensdagavond stilgelegd nadat 22 meisjes onwel zijn geworden. Mogelijk is er sprake van ‘needle spiking’, maar dat is nog niet bevestigd.

Een heel aantal van hen zegt een prik te hebben gevoeld, maar er is nog geen zekerheid of er effectief prikletsels gaan vastgesteld worden. Dat zal moeten blijken uit de triage van de medische deskundigen op het festivalterrein zelf, liet het parket van Limburg weten.

Volgens de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) zijn zes jongeren preventief naar het ziekenhuis afgevoerd. Meerdere ambulances en een MUG-team gingen ter plaatse. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) besliste rond 18 uur het festival aan het Kapermolenpark stil te leggen.

‘Rond 17 uur voelde een eerste meisje zich onwel. In het daaropvolgende uur hadden zich nog enkele jongens en meisjes zich bij de hulppost aangemeld. In totaal stapten 22 tieners naar de hulpverleners met meldingen van hyperventilatie en hoofdpijn’, aldus de Hasseltse burgemeester. Zes van de jongeren zijn afgevoerd, terwijl zestien anderen op het terrein zelf de nodige zorgen toegediend kregen.

Rond 18 uur werd beslist om het festivalterrein, waar zich ongeveer 3.300 jongeren bevonden, te ontruimen. Onder politiebegeleiding werden de tieners naar de uitgang begeleid. Door het incident is het festival twee uur vroeger dan het voorziene einde stilgelegd.

Verder onderzoek

Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen of er effectief een prik is uitgedeeld. ‘Als er iets wordt aangetroffen wat wijst op een misdrijf, dan zal de politie de nodige stappen ondernemen. Wij zijn in eerste instantie afhankelijk van de medische vaststellingen. Op dit ogenblik is het echt inventariseren en kijken wat er aan de hand is met al die meisjes. Er vinden een medische screening en triage plaats. De politie is aanwezig en leidt dat in goede banen’, zo liet het Limburgse parket weten. Het is nu voorlopig wachten op de onderzoeksresultaten.