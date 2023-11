Sonic selectie: vier aanraders voor Sonic City 2023

Naast curatoren Charlotte Adigéry en Bolis Popul treft u ondermeer ook dit schoon volk op fijnproeversfestival Sonic City.

Eddie Chacon

Een van de verrassendste comebacks van de voorbije jaren: Eddie Chacon scoorde begin jaren negentig als de helft van Charles & Eddie een wereldhit met Would I Lie to You? Decennialang bleef het stil, tot hij, geflankeerd door producer en muzikant John Carroll Kirby (Solange, Frank Ocean) opnieuw van zich laat horen als soulcrooner met de albums Pleasure, Joy and Happiness (2020) en Sundown (2023).

Proeven als u houdt van Marvin Gaye, chardonnay bij kaarslicht, smooth jazz, kalfslederen slippers, Playboy uit de 70 s, ASMR-video’s.



Witch

Pioniers van de zamrock, een begin jaren zeventig in Zambia ontkiemde hybride van Afrikaanse ritmes en westerse rock, psychedelica en funk. Oprichter-zanger Emanuel ‘Jagari’ Chanda laat zich tegenwoordig bijstaan door een schare uitstekende Europese muzikanten, onder wie de Nederlander Jacco Gardner.

Proeven als u houdt van vroege Black Sabbath, stoffige platenbakken, bandana’s, alles op de labels Analogue Africa en Now-Again, Sampa the Great, bruine rum on the rocks.



Jockstrap

Oftewel Georgia Ellery en Taylor Skye. Het Britse electropopduo wist vorige maand zijn Mercury Prize-nominatie voor debuutalbum I Love You Jennifer B dan wel niet verzilveren, maar met een platencontract bij Warp, fans als Björk en Dean Blunt, en een bejubelde passage op Glastonbury kon hun jaar sowieso al niet meer stuk.

Proeven als u houdt van Kate Bush, PC Music, de originele Game Boy, Tsjaikovski, de filmscenario’s van Charlie Kaufman, glowsticks.



Brahja

Met Watermelancholia dropten de New Yorkse altsaxofonist-toetsenist Devin Brahja Waldman en zijn ensemble eind vorig jaar een pareltje op het Brusselse label Cortizona. Laat u meevoeren op een spirituele jazzodyssee.

Proeven als u houdt van Pharoah Sanders en alles op Impulse! na 1965, het Tibetaanse dodenboek, gospel, ayurvedische kruidenthee, Sons of Kemet-drummer Tom Skinner (die ook naar Sonic City afzakt).



