Sonic City maakt eerste namen bekend

Onder meer Dry Cleaning, Goat en Chantal Acda bevestigen hun komst naar het Kortrijkse ontdekkingsfestival van Wilde Westen.

Eind vorige maand kondigde Wilde Westen al aan dat Low, Gilla Band en Black Country, New Road zouden optreden als curatoren van Sonic City 2022. Vandaag maakt de organisatie een eerste lading namen bekend die deze herfst naar Kortrijk afzakken.

De noiserockers van Gilla Band halen er onder andere de psychedelische rockgroep Goat bij. Ook post-punkrevelatie Dry Cleaning en het elektronische project Kokoko uit Kinshasa werden door de Ieren uitgenodigd.

Begin deze maand mocht doommetalgroep Divide and Dissolve nog openen voor Low in Trix. Dat is blijkbaar goed bevallen, want in november mogen ze dat in Wilde Westen nog eens doen. Tussen de andere nominaties van Low vinden we ook veelzijdige artiesten als Daniel Blumberg en Chantal Acda.

Ten slotte zorgt Black Country, New Road voor de verrassendste namen op de affiche. Onder meer Singer-songwriter Ellie Bleach, dreampopcollectief Spang Sisters en jazzrockduo O worden door hen naar Kortrijk gehaald.

Sonic City 2022 vindt plaats van 11 tot en met 13 november in Wilde Westen te Kortrijk. Een volledig overzicht van de bevestigde namen vindt u op de website, waar u ook tickets kan kopen.