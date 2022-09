Sabam en Tomorrowland bereiken akkoord over vergoeding voor auteursrechten

Auteursrechtenorganisatie Sabam en We Are One World, het bedrijf achter het festival Tomorrowland, hebben een akkoord gesloten over de vergoeding voor auteursrechten. Daarmee is een dispuut dat al jaren aansleept van de baan.

Er is afgesproken dat Sabam gebruik zal maken van fingerprintingtechnologie die de muziek die Tomorrowland gespeeld wordt automatisch kan herkennen.

Het conflict gaat terug tot de editie van 2010. Tomorrowland gaf toen bij Sabam een factuur aan op basis van 8.000 tickets, maar Sabam rook onraad omdat in de media verscheen dat het festival een groot succes was.

Sabam trok naar de rechter omdat de organisatie geen bijkomende inlichtingen wou geven.

Op die manier kreeg de auteursrechtenorganisatie de toestemming om een onafhankelijke expert de boekhouding van 2010, 2011 en 2012 te laten onderzoeken. Hij besloot dat de aangiften inderdaad niet strookten met de boekhouding.

Tomorrowland besliste daarop een deel van het verschil over te maken. Over de editie van 2013 wou Tomorrowland open kaart spelen. Maar Tomorrowland betwistte later de facturen, omdat het die buitensporig vond.

Er is nu afgesproken dat Sabam gebruik zal maken van fingerprintingtechnologie, die muziek automatisch kan herkennen.

‘Op die manier worden er volledige en accurate speellijsten opgemaakt en auteursrechten correct verdeeld’, klinkt het in een persbericht. ‘We zijn verheugd dat we dankzij overleg en een open dialoog tot een constructieve samenwerking zijn gekomen’, reageert Steven De Keyser, CEO van Sabam.