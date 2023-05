Pukkelpop voegt nog eens 27 namen toe aan line-up

Met nog iets minder dan drie maanden te gaan voordat het muzikale geweld op de verschillende podia van Pukkelpop losbarst, heeft de organisatie 27 nieuwe namen bekendgemaakt, onder wie Aitch, Fatima Yamaha, Len Faki en Brihang. Verspreid over het hele weekend van 17 tot 20 augustus vervoegen ze de line-up met onder andere Billie Eilish, Yungblud, Years & Years, Angèle, Anne-Marie, Limp Bizkit, The Killers, Florence + The Machine en nog tientallen andere artiesten.

Door een rescheduling van de zaterdag naar de vrijdag zijn de agendaproblemen van de populaire Britse rapper Aitch opgelost en kan hij toch een acte de présence geven op Pukkelpop. Andere nieuwe namen in de line-up van vrijdag zijn de elektronische muziekproducent Fatima Yamaha en Len Faki die bekend staat voor zijn energieke en dynamische dj-sets en die een van de meest invloedrijke figuren in de hedendaagse techno scene is. Op vrijdag presenteert Joyhauser in primeur zijn indrukwekkende audiovisuele show die bij het nieuwe album ‘MEMORO’ hoort. Verder zijn ook dj Asian Sal, dj Ava Eva, Royel Otis, Rudeboy en Timmerman b2b Sara Dziri vrijdag toegevoegd aan de line-up.

Op zaterdag geven Aroh, BAVR, Dave Okumu & The 7 Generations, het vrouwelijke dj-collectief Girls Don’t Sync, Peuk, Prins S. en De Geit Bambii, Mankiyan, USED, de punkrockers The Priceduifkes, Waltur b2b Lolita en Wunderhorse het beste van zichzelf in Kiewit.

Zondag wordt dan weer de dag dat rapper en dichter Brihang, het mixed media-collectief Crack Cloud, de Belgische Americana van Emmy d’Arc, Kafim, Lefto Early Bird en Mab’ish op de weide van Pukkelpop passeren.

De volledige line-up is terug te vinden op pukkelpop.be.