Primavera Sound: in Barcelona en Madrid begint de festivalzomer in de lente

Het festivalseizoen lonkt, en ook voor vele Belgische muziekliefhebbers wordt het startschot gegeven met een trek richting Spanje. Daar zorgt Primavera Sound er volgende maand met z’n 21ste editie voor dat het geluid van de lente zich niet enkel beperkt tot fluitende vogeltjes en zoemende bijtjes. De organisatie slaat dit jaar trouwens niet alleen z’n tenten op in Barcelona (01/06 tot 03/06), maar voor de eerste keer ook in de hoofdstad Madrid (08/06 tot 10/06). Eén weekend later en met dezelfde kwaliteitsaffiche, kiezen is dus niet verliezen! We geven alvast enkele goede redenen om een ticketje te boeken en af te tellen richting sol, sangria y música.

Rosalía

Oké, misschien was u er eind vorig jaar bij, toen de Catalaanse wereldster Vorst Nationaal omtoverde tot ‘een zweterige reggaetonclub waar ook gehuild mag worden’, zoals onze man ter plekke goedkeurend noteerde. Of misschien hebt u een ticket op zak voor Rock Werchter, waar ze op 2 juli voor de tweede keer op de affiche prijkt. Maar niets gaat boven Rosalía te aanschouwen als headliner in haar eigen achtertuin, zoals we vier jaar geleden zelf mochten ervaren. ‘Diosalía’ is niet zomaar het koosnaampje waarmee trotse stadsgenoten haar lokale, goddelijke status onderstrepen. Kiest u voor Primavera Sound in Madrid, geen probleem: toen de kleine flamencorebel in 2018 haar succesalbum El mal querer presenteerde op een met elfduizend fans volgelopen Plaza De Colón, werd ze ook daar als een volksheldin ontvangen.



Arthur Verocai

Naast veel jong geweld en klinkende headliners op de affiche, vist Primavera Sound ook steevast interessante veteranen op voor een unieke performance. Avant garde-icoon Laurie Anderson tekent present, John Cale komt z’n recent verschenen album Mercy voorstellen, jazzmaestro Eddie Palmieri moet met 86 lentes de absolute senior van deze editie zijn, en Adam Green valt opnieuw in de armen van Kimya Dawson voor een reünie van The Moldy Peaches. Maar de ‘oude’ naam die het meest tot de verbeelding spreekt is die van Arthur Verocai, de Braziliaanse componist, arrangeur, en producer die in 1972 zijn enige, titelloze soloalbum uitbracht. Lang een vergeten obscuriteit, tot de plaat begin jaren 2000 dankzij samplesplunderende hiphopproducers als Madlib, Cut Chemist, en MF Doom een cultstatus verwierf en opnieuw werd uitgebracht. Recent werkte de man ook samen met hippe vogels als Badbadnotgood en Hiatus Kaiyote.



De níeuwe Rosalía

Net als Pukkelpop presenteert Primavera Sound zich als een ontdekkingsfestival, en zet het daarbij gretig nieuwe, lokale namen in de vitrine. Met wat geluk aanschouwt u met de Balearische droompop van Júlia Colom, de zich tussen hyperpop en indie-r&b nestelende Judeline, of de aan Emiliana Torrini verwante barokfolk van Núria Graham dus de volgende internationale doorbraak in de Spaanse voetsporen van Rosalía. En anders valt er ook nog een nieuwe reggaetonsensatie uit Honduras (Isabelle Lovestory), licht surrealistische J-pop (Kyary Pamyu Pamyu), en genderfluïde trap uit Puerto Rico (Villano Antullano) te ontdekken.



Shellac

‘Shellac. And 249 other bands’, zo stond het enkele jaren geleden letterlijk te lezen op het officiële festival-T-shirt van Primavera Sound. En dat is niet alleen grappig, maar ook correct (het noiserockcombo van legendarisch producer Steve Albini staat élk jaar op de affiche), en het zegt ook veel over de filosofie van het festival.



Kendrick Lamar

Voorlopig geen Belgische tussenstop te bespeuren in het tourschema van Kendrick Lamar. Op 30 juni kan u wel naar Rotterdam sporen voor het Rolling Loud-festival, maar het is op 1 juni in Barcelona (en 8 juni in Madrid) dat Kung Fu Kenny z’n Europese tournee aftrapt. En geef toe, met een Spaanse lentebries in het gezicht en een sangria in de hand de beste rapper van zijn generatie aanschouwen klinkt een pak aantrekkelijker dan Heineken hijsend opgesloten zitten in een evenementenbunker als de Ahoy, niet? Daarbij deelt Lamar op Primavera Sound de affiche met zijn neefje Baby Keem (check hun samenwerking Family Ties, uit diens album The Melodic Blue), én heeft Primavera met NxWorries, Jpegmafia, Loyle Carner, en Pusha T nog enkele andere hiphopkleppers in de aanbieding. Klaar.



John Talabot

Ja, de Catalaanse dj en producer (echte naam: Oriol Riverola) z’n eerste en enige album fIN is inmiddels meer dan tien jaar oud. En met Fred Again.., PinkPantheress, Nia Archives, Channel Tres, Tsha, en Avalon Emerson staan er frissere namen uit het dancewereldje op de affiche. Ook de Belgische technodiva Charlotte De Witte zakt af naar Barcelona en Madrid. Maar Talabot en Primavera, dat is altijd een beetje magie. De lokale held is vaste klant om het festival met een eclectische ochtendset af te sluiten, en doet dat in Barcelona op het podium met amfitheater, wat steevast voor liefdevolle taferelen en transcendente piekmomenten zorgt. En ja, dat leest u goed: ochtendset. De Spanjaarden houden er nu eenmaal een apart dagritme op na, en Primavera Sound luidt pas de ‘avondklok’ wanneer de zon al boven de horizon is gestegen.



El Vaso De Oro

Neen, geen obscure naam van Spaanse bodem die u moet ontdekken. Wel lokale cuisine. Want Primavera Sound is niet alleen veel nieuwe muziek ontdekken en festivalkleppers aanschouwen lang vóór ze hun tourbus op onze weides parkeren, het is ook tapas smullen. Nu is de Belgische festivalkeuken gelukkig intussen ook voorbij de slappe friet en frikandel geëvolueerd, maar Primavera beschikt over twee extra troeven. In Barcelona heeft het festival plaats in het Parc Del Forum, een uitgestrekt evenemententerrein gelegen op slechts 20 metrominuten van het centrale Placa de Catalunya. In Madrid speelt de actie zich af in Ciudad De Rock, een soortgelijke locatie in de pittoreske randgemeente Arganda Del Rey. Tel daarbij de bijzondere time table van het festival (eerste acts in de late namiddag, de laatste afsluiters rond 6u uur ’s ochtends), en er blijft voldoende tijd over om ook van extra-muzikale geneugten te proeven. En voor de beste, meest authentieke tapas van Barcelona met u in het kleine café El Vaso De Oro aan de rand van de wijk Barceloneta zijn. Vertel het wel niet verder.

Caroline Polachek, FKA twigs, Beth Orton, Sudan Archives, Yard Act, Amenra, Darkside, The Comet is Coming, Blur, Self Esteem, Gabriels, Yves Tumor, Arlo Parks, Christine & the Queens, Jockstrap, St. Vincent, Kelela, Four Tet, Julia Jacklin, Alvvays,…

Dat zou genoeg moeten zeggen.