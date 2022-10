P!nk is headliner van Werchter Boutique 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 zakt de poprockartieste P!nk af naar de festivalweide van Werchter.

Werchter Boutique is al eventjes een vaste waarde op de festivalweide van Rock Werchter. Alvorens het hoofdfestival van Rock Werchter doorgaat, wordt de main stage er een tijdje vroeger al geopend voor een eendagsevenement. Afgelopen zomer kon u er onder andere Stromae en Gorillaz nog aan het werk zien.

Volgend jaar pronkt P!nk bovenaan de affiche. U kent haar van hits als Dear mr. president en So what. Het is van 2019 geleden dat de poprockartieste in ons land optrad. Toen stond ze eveneens op het hoofdpodium van Werchter, maar dan wel op het hoofdevenement.

In het kader van haar nieuwe tournee maakt ze dus een nieuwe passage in ons land. Of daar een nieuwe plaat bij hoort, is nog niet geweten. Wel bracht P!nk afgelopen zomer de nieuwe single Irrelevant uit.

Tickets voor Werchter Boutique zijn te koop vanaf vrijdag 14 oktober.