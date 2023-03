Opnieuw vijf nieuwe namen voor Core Festival, waaronder Pusha T

Maandag werden al onder meer Moderat en Jpegmafia bevestigd.

De affiche voor Core Festival, de samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland die op 27 en 28 mei plaatsvindt in het Brusselse Ossegempark, krijgt aan sneltempo meer vorm. Begin deze week werden al vijf namen aan de affiche toegevoegd: Moderat, Jpegmafia, Jayda G, Sherelle en Masego.

Daar werden zonet nog eens vijf nieuwe namen aan toegevoegd. De grootste daarvan is Pusha T, de rapper die in de jaren 2000 al furore maakte als lid van het hiphopduo Clipse en ook solo een reeks sterke platen uitbracht. De recentste daarvan is het vorig jaar verschenen It’s almost dry, waarvan de ene helft door Pharell Williams werd geproduceerd en de andere door Kanye West.

Qua veelbelovend talent mag u dan weer Ravyn Lenae aanduiden. Deze jonge zangeres specialiseert zich in neo-soul en r&b en wordt door kenners getipt als iemand om in de gaten te houden.

Verder werden nog drie dj’s aangekondigd die het feestje in stand zullen houden: Hunee, DJ Seinfeld en Dan Shake.

De volledige line-up vindt u op de website van het festival, waar u ook tickets kan kopen.