OMD, Joss Stone en Coely komen naar Het Groot Verlof in Leuven

Het stadsbestuur van Leuven heeft vrijdag de affiche voor Het Groot Verlof, de jaarlijkse zomerse evenementenreeks van de stad, voorgesteld. OMD, Joss Stone, Flip Kowlier en Coely zakken alvast af naar de studentenstad.

Het Groot Verlof schotelt bezoekers zoals steeds twee grote evenementen voor: in juli zijn er de concerten van ‘Beleuvenissen’, het weekend van 12 en 13 augustus staat het urban festival Half Oogst op de agenda.

Beleuvenissen brengt gratis optredens op verschillende locaties in de stad. Op de Oude Markt geeft The Clement Peerens Explosition op 8 juli een van zijn laatste concerten. Ook Davina Michelle en Flip Kowlier staan die avond op de planken. Een week later komen onder meer The Waterboys en Zornik. Orchestral Manoeuvres in the Dark, beter bekend als OMD, spelen op 22 juli aan de langste toog ter wereld.

Half Oogst, eveneens gratis, programmeert onder meer Joss Stone, Coely en Blu Samu. Tussendoor spelen enkele dj’s op het Hogeschoolplein of zijn er muzikanten op de Grote Markt.

Een ander evenement van Het Groot Verlof is Leuven Zingt, dat op 23 juli plaatsvindt op de Oude Markt. Het is de twintigste keer dat iedereen uit volle borst kan meezingen met liedjes uit het collectieve geheugen. Op 31 juli staat Hapje-Tapje gepland: daarbij kunnen mensen genieten van een hapjesparcours, biermarkt en enkele optredens.