Nieuw festival Whisper legt focus op kwetsbaarheid via muziek en gesprek

Op 27 en 28 augustus vindt in het Antwerpse OLT Rivierenhof het nieuwe festival Whisper plaats. De organisatie belooft een mengeling van optredens en gesprekken, waarbij de nadruk op kwetsbaarheid en rust ligt.

Na twee coronajaren zonder festivals lijkt het erop dat iedereen nog eens goed uit de bol wil gaan. Wie daarentegen met een rustigere vorm van knaldrang kampt, moet dankzij het nieuwe festival Whisper ook niet op zijn honger blijven zitten. Naar eigen zeggen richt het festival zich tot ‘zij die de aandachtsspanne durven vergroten’. De organisatie maakt er een punt van dat ook hoogsensitieve mensen goed zullen aarden op hun rustige, intieme evenement.

Beide dagen worden zes muzikale acts geprogrammeerd, die een mix van ‘breekbare indie, esoterische elektronica en verstillende neoklassiek’ zullen brengen. Onder de bevestigde namen treft u onder meer The Weather Station, Cassandra Jenkins, Circuit Des Yeux, Smerz en James Holden & Wacław Zimpel.

Tussen de optredens door zal er ook veel ruimte zijn voor gesprek. Dit luik van het festival is bovendien gratis, en dus ook toegankelijk voor wie geen ticket kocht. Onder meer Kids With Buns, Selah Sue en Wel Jong VZW zullen er met het publiek in dialoog gaan.

Een overzicht van alle bevestigde namen vindt u op de website van het festival. Vanaf morgen (vrijdag 29 april) om 10 uur kan u daar ook tickets kopen.