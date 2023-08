Lokers lekkers: vier tips voor de Lokerse Feesten

Niet alleen Tiësto zakt deze maand naar Lokeren af.

Gladde Paling (Vrijdag 04.08)

Op het internet staat een video waarin Gladde Paling laat zien hoe hij zijn nummers producet: Hij steekt een cd-rom van Rollercoaster Tycoon 2 in zijn computer, ript er alle soundbites van kakelende kippen uit en transformeert die tot een manische danstrack die geen vijf seconden lang hetzelfde blijft. Als u bij die beschrijving al het noorden kwijt bent, dan misschien toch zijn passage (en die van kompanen als Vieze Asbak en Opgekonkerd) vermijden.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De jeugd van Tegenweerdig (Zaterdag 05.08)

Samen met The Opposites, die een dag eerder passeren aan de Grote Kaai, zijn ze zo stilaan de ouderdomsdekens van de nederhop. Dit najaar staat De Jeugd nog driemaal in een nu al uitverkochte Belgische zaal (tweemaal De Roma, eenmaal AB), maar net voor hun nieuwe album Moderne manieren verschijnt, zakken ze af naar Lokeren.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Wilco (Donderdag 10.08)

Veel vertrouwder dan de ondertussen al bijna drie decennia in countryklanken gedrapeerde rock van Wilco wordt het niet. Het leuke is dat ze live nooit teleurstellen, en vooral dat je de setlist nooit op voorhand kunt raden. Voorman Jeff Tweedy publiceert dit najaar een nieuw boek, World within a Song, over nummers die zijn leven veranderden. Krijgt u misschien ook wel een voorsmaakje van.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mati Drome (Zondag 13.08)

Als u trance toch wat te melodieus en melig vindt, dan opteert u op de slotdag beter voor de set van Mati Drome. Die Antwerpse dj, tevens de oprichter van het queerconcept Drag Me to Hell, draait voornamelijk aardedonkere techno die het best tot zijn recht komt in de kleine uurtjes.