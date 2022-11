‘Live is Live’ verhuist van Zeebrugge naar Antwerpen – The War On Drugs en Balthazar op het programma

Live is Live komt volgend jaar terug, op 24 juni, maar verkast van Zeebrugge naar Middenvijver op Antwerpen Linkeroever. De eerste namen zijn The War On Drugs, Balthazar en Warpaint.

Dat meldt organisator FKP Scorpio.

‘Na een eerste editie op het strand van Zeebrugge trekt Live is Live in 2023 naar de Middenvijver, op Linkeroever in Antwerpen. Het ruisen van de boombladeren, de Antwerpse skyscrapers op de achtergrond’, aldus de mededeling.

Op de affiche staan de Amerikaanse indierockers van The War On Drugs, de Belgische band Balthazar en Warpaint uit Los Angeles. Warpaint zal op Live is Live de dansbare hypnotische rock uit haar plaat ‘Radiate Like This’ voorstellen.

Zaterdagtickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 80 euro en zijn te koop vanaf woensdag 7 december om 10 uur via www.liveislive.be.