Little Simz komt naar CORE Festival

Op zondag 28 mei zal de Britse rapper optreden in het Brusselse Ossegempark.

CORE Festival, de samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland, heeft zonet een nieuwe naam aangekondigd voor haar tweede editie op 27 en 28 mei 2023. Niemand minder dan Little Simz komt naar het festival in het Ossegempark te Brussel.

In 2021 maakt Little Simz met het grootse Sometimes I Might Be Introvert volgens Knack Focus nog het beste album van dat jaar. Eind vorig jaar volgde No Thank You, een plaat die beweest dat ook de B-kantjes van Little Simz nog steeds beter zijn dan het beste werk van de meeste andere rappers.

Little Simz voegt zich bij een hoop eerder aangekondigde artiesten voor CORE Festival, waaronder Angèle, Alt-J, Goldband en The Blessed Madonna. Meer info vindt u op de website van het festival.