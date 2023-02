Limp Bizkit, Amelie Lens, Bazart en meer bevestigd voor Pukkelpop 2023

Ook Bonobo en Amyl and the Sniffers behoren tot de verse lading nieuwe namen.

Net als vorige week maakte de organisatie van Pukkelpop vandaag opnieuw elf nieuwe namen bekend voor de nieuwe editie van het Limburgse festival, dat dit jaar plaatsvindt van 17 tot en met 20 augustus.

De grootste naam daarbij is Limp Bizkit. Oorspronkelijk moest de nu-metalband rond Fred Durst vorig jaar voor een vijfde keer naar Pukkelpop afzakken, maar die passage werd geannuleerd. Dit jaar komen ze dat goedmaken. Ander gitaargeweld komt van Amyl and the Sniffers, High Vis en Stick To Your Guns.

Qua elektronische muziek kunnen technoliefhebbers alvast uitkijken naar de komst van Amelie Lens. De wat dromerige dansers kunnen zich dan weer amuseren bij Bonobo.

Qua gitaarpop belooft het eveneens een mooi jaar te worden. Eerder deze ochtend verklapt Mathieu Terryn al dat zijn groep Bazart opnieuw het podium van Pukkelpop zou betreden. Ondertussen werden ook Steve Lacy en Girl In Red bevestigd.

De laatste twee namen die vandaag bekendgemaakt werden zijn de rapper Loyle Carner en de jazzgroep Ezra Collective.

Later vandaag, om 13u, gaat de ticketverkoop voor Pukkelpop 2023 van start via deze link.