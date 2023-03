Grace Jones komt naar Live Is Live

Ook Suede en Whitney werden bevestigd voor het festival, dat op 24 en 25 juni plaatsvindt in Antwerpen.

Eerder werd al bekend gemaakt dat dEUS een festivaldag zou cureren op Live Is Live, het festival dat dit jaar verhuist van Zeebrugge naar Middenvijver te Antwerpen. Ook werden onder meer The War on Drugs, Warpaint en Belle & Sebastian aan de affiche toegevoegd.

Daar komen nu nog enkele namen bij. De opvallendste daarvan is Grace Jones, al sinds de jaren zeventig een grote naam binnen de excentrieke popmuziek. Zij komt op zondag 25 juni optreden in Antwerpen. Ook de britpopgroep Suede en het duo Whitney werden vandaag aan de line-up toegevoegd.

Daarnaast laat de organisatie van Live Is Live weten dat er dit jaar een tweede podium zal zijn. ‘Het Dageraad-podium is een ode aan de singer-songwriter, aan de schoonheid van het ochtendgloren wanneer heel wat prachtige nummers worden geschreven, maar ook aan de Dageraadplaats, het iconische plein in Antwerpen,’ meldt de organisatie in een persbericht. Onder andere Admiral Freebee en Novastar zullen op dit podium te zien zijn.

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 80 euro en zijn te koop via www.liveislive.be.