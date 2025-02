Gent Jazz voegt extra festivaldag toe met Max Richter en Anoushka Shankar

Gent Jazz breidt zijn programma uit met een extra festivaldag op dinsdag 8 juli. De toevoeging komt er door de grote vraag naar tickets voor het concert van de Brits-Duitse componist Max Richter. Zijn eerste show op het festival was in recordtijd uitverkocht, net als eerdere optredens in Brussel en Antwerpen.

Op 8 juli krijgt het publiek een tweede kans om Richter live aan het werk te zien. Hij treedt op met een strijkensemble en brengt werken van zijn nieuwe album In A Landscape en het twintigjarig jubileum van The Blue Notebooks. Diezelfde avond staat ook de Indiase sitariste Anoushka Shankar op het podium. Zij brengt muziek uit haar Grammy-genomineerde album ‘Between Us…’.



Gent Jazz vindt plaats van 5 tot 16 juli en ontvangt onder meer Melody Gardot, Ibrahim Maalouf, Leon Bridges, Massive Attack en The Roots. Het festival opent met Stef Kamil Carlens & The Gates of Eden en Madeleine Peyroux, gevolgd door The Roots op 6 juli. Melody Gardot, José James en Ibrahim Maalouf treden op 10 juli aan, terwijl Massive Attack op 13 juli speelt. Leon Bridges sluit op 16 juli het festival af. Eerder werden ook Bonnie Raitt, The Waterboys, St. Vincent en Anna Calvi aangekondigd.

Tickets voor de extra festivaldag zijn beschikbaar vanaf vrijdag 21 februari om 10.00 uur via gentjazz.com.