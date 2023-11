Elf nieuwe namen voor Rock Werchter 2024, waaronder Avril Lavigne en dEUS

Eerder werden al de headliners Foo Fighters, Dua Lipa en Måneskin aangekondigd.

Rock Werchter, dat dit jaar doorgaat van 4 tot en met 7 juli, heeft de affiche zonet aangevuld met elf nieuwe artiesten.

Op vrijdag vijf juli werden poppunkers Sum 41 en Yungblud, poprockgroep Snow Patrol en Belgische trots dEUS toegevoegd.

Zaterdag zes juli is het uitkijken naar indieband The Last Dinner Party, de discohits van Roísin Murphy, rockgroep Nothing But Thieves, poppunkkoningin Avril Lavigne en de sfeervolle gitaartapijten van Khruangbin.

Aan de line-up van zondag zeven juli werden dan weer twee namen toegevoegd: het rockduo Royal Blood en neosoulartiest Michael Kiwanuka.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2024 gaat deze vrijdag, 1 december, van start.