Elf nieuwe namen voor Pukkelpop 2023, waaronder Yungblud en Years & Years

Ook Joost, Bicep en King Gizzard & The Lizard Wizard bevestigen hun komst naar Kiewit.

Het is het seizoen van de Pukkelpopaankondiging. Vorige week maakte de organisatie al bekend dat Billie Eilish, Angèle, Anne-Marie, The Killers en Florence and the Machine deze zomer naar Kiewit zouden afzakken.

Daar worden nu elf kersverserse namen aan toegevoegd. Liefhebbers van gitaargeweld kunnen zich alvast verheugen op de komst van Yungblud, Dropkick Murphys, King Gizzard & the Lizard Wizard en Turnstile. Years & Years en Foals komen dan weer voor de indieklanken zorgen. De dansplaatjes worden voorzien door Bicep, Reinier Zonneveld en Moderat. Ten slotte bevestigen ook de Nigeriaanse popster en de Nederlandse rapper hun komst.

Pukkelpop 2023 vindt plaats van 17 tot en met 20 augustus. Meer informatie vindt u op de website van het festival.