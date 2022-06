Eefje de Visser, Blood Red Shoes en Parquet Courts op nieuw festival HEAR HEAR!

Het nieuwe festival HEAR HEAR! op de festivalweide in Kiewit heeft Eefje de Visser, Blood Red Shoes en Parquet Courts aan de affiche toegevoegd. Eerder werden onder meer Editors, Pixies en Liam Gallagher aangekondigd. De eerste editie van HEAR HEAR!, een nieuw eendagsmuziekfestival van de Pukkelpop-organisatie, vindt plaats op zondag 14 augustus.

Met het nieuwe eendagsevent, een week voor Pukkelpop op dezelfde locatie, wil de organisatie muziekfans die houden van indie en alternative centraal plaatsen. HEAR HEAR! telt vier podia: WAH WAH, GIMME GIMME, YEAH YEAH en KNOCK KNOCK. De muzikale nadruk ligt op indie, rock en elektronica in al haar vormen, klinkt het.

Als headliners prijken Editors, Pixies en Liam Gallagher op de affiche. Naast de pas aangekondigde namen Eefje de Visser, Blood Red Shoes en Parquet Courts verwelkomt het nieuwe festival Whispering Sons, Wolf Alice, Sons, Vitalic, Balthazar, Future Islands, Anna Calvi, Kings Of Convenience, Strand Of Oaks, Thurston Moore Group, Girls Against Boys, The Avalanches, Battles, Squid, Billy Nomates en Meskerem Mees. Porridge Radio moet afhaken wegens problemen met hun tourschema.

Pukkelpop zelf vindt dit jaar plaats van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus. Arctic Monkeys, Slipknot en Tame Impala zijn de belangrijkste headliners van de komende editie van Pukkelpop.