Doel Festival heeft vergunning beet￼

Het nieuwe Doel Festival heeft een definitieve vergunning gekregen van de gemeente. “Het elektronische muziekfestival zal wel degelijk plaatsvinden”, laten de organisatoren weten, die eerder op verzet waren gebotst van buurtbewoners.

Eind juni werd de organisatie van het openluchtfestival in het polderdorp nog in gebreke gesteld door enkele buurtbewoners. “Hier een festival organiseren is echt vragen om problemen”, liet de actiegroep Doel 2020 toen optekenen. “De organisatoren zien Doel meer als een evenementenlocatie dan als een dorp waar mensen wonen.”

De vergunning kwam er uiteindelijk toch omdat het festival een uitgebreid mobiliteitsplan uitwerkte met shuttlebussen en heel wat parkeergelegenheid voor bezoekers. Daarnaast draagt Doel Festival financieel bij aan de politie van Beveren, waardoor er voldoende controles zullen zijn. Tenslotte worden er extra veiligheidsstewards ingeschakeld.

Doelfestival.be