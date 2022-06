Houdt deze festivalzomer uw achterwerk proper: de ZitKnack, een herbruikbaar en makkelijk opvouwbaar zitblad met illustraties van singer-songwriter Meskerem Mees.

Je allereerste designopdracht, wist je ons te vertellen.

Meskerem Mees: Jazeker. Ik heb altijd graag getekend. Toen ik een jaar of twaalf was, heb ik me zelfs een hele zomer opgesloten om naar muziek te luisteren en te tekenen. Het is dus fijn om die hobby ook eens met de buitenwereld te mogen delen. Al was het een uitdaging. Als je me vraagt om een liedje te schrijven, weet ik hoe ik daaraan moet beginnen. Dit was nieuw en spannender. Temeer omdat ik er pas een dag voor de deadline aan begonnen ben. (lacht)

Vanwaar de keuze om vogels te tekenen?

Mees: Ik heet Mees, dus ik heb wel iets met vogels. (lacht) Mijn favoriete dier is een duif en mijn muren hangen vol met vogelposters. Het zijn fascinerende wezens, die vrijheid uitstralen en in zoveel verschillende soorten, vormen en maten bestaan. Bovendien leek het me een toffe manier om een knipoog naar mezelf in het ontwerp te steken zonder dat het té expliciet wordt.

Ornithologen zullen ook blij zijn dat ze op festivals kunnen uitpakken met hun kennis.

Mees: Vooral de ijsvogel en specht zijn duidelijk herkenbaar, andere vogels zijn door mijn schetserige tekenstijl net iets minder waarheidsgetrouw. (lacht) Voor mooie, realistische werken moet je nu eenmaal je tijd nemen, maar bij mij moet het altijd heel snel gaan. Ook bij mijn muziek, trouwens. Als een nummer niet op vijf minuten af is, haak ik nogal snel af.

Hoe ziet je eigen festivalzomer eruit?

Mees: Best Kept Secret is al achter de rug, binnenkort volgen onder meer Cactusfestival, Bos! Festival, Esperanzah, OLT Rivierenhof, M-idzomer, Hear Hear! en een paar festivalletjes in Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland en Hongarije. Best druk dus, maar ik heb ook wat tijd vrijgemaakt voor ontspanning. Naar Sziget in Boedapest vertrek ik bijvoorbeeld een dagje eerder, zodat ik de festivalervaring ook een beetje kan beleven vanop de weide. Mijn ZitKnack zal dus nog goed van pas komen.