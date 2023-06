De redactieraad: wat was je eerste festival?

Ter voorbereiding op een nieuwe festivalzomer blikt de Knack Focus-redactie ietwat nostalgisch terug met bovenstaande vraag.

Milena Maenhaut (eindredacteur) – Rock Werchter 2018

‘Het heeft lang geduurd vooraleer ik voor de grote festivals gezwicht ben, maar mijn eerste Rock Werchter was meteen bijzonder. Eerst moest ik van een boomer in het publiek enkele nummers van Nick Cave opsommen om te bewijzen dat ik de man op het podium wel degelijk kende. Daarna raakte ik mijn vrienden kwijt, waardoor ik in mijn eentje stond te huilen bij Arctic Monkeys – ik was grote fan – terwijl een groepje Spanjaarden naast me aan het moshen was. Een emotionele rollercoaster.’

Cactus © National

Kurt Blondeel (redacteur) – Cactus 1992

‘De eerste editie die niet langer gratis was, maar gelukkig bleef de ticketprijs zelfs voor een armlastige student verwaarloosbaar laag. Ik heb er toen twee gitaargrootheden aan het werk gezien: Sonny Landreth en Marshall Crenshaw. De eerste was mij te rootsy, maar van de tweede ben ik fan gebleven. Net als van het festival zelf.’

The Cure © Redferns

Jonas Boel (muziekredacteur) – Werchter 1990

‘Ik was twaalf en mocht als verjaardagscadeau mee met de vriend van mijn moeder, in wiens platencollectie ik toen al enorm geïnteresseerd was. Een impressionante jaargang, met Sinéad O’Connor, Lenny Kravitz, Mano Negra en De La Soul, de eerste hiphopgroep op Werchter. Maar ik herinner mij vooral dat de halve weide, inclusief wij, het uit protest aftrapte toen The Cure het festival mocht afsluiten ná Bob Dylan. Een schande.’

Echo & The Bunnymen © National

Kris Jacobs (eindredacteur) – Festivalcatraz 1983

‘In Zonhoven, niet zo ver van waar nu Pukkelpop plaatsvindt. De eerste groep die ik er gezien heb, was 2 Belgen. Maar ik kwam vooral voor Echo & The Bunnymen. Het jaar nadien ben ik opnieuw gegaan, en in 1985 is het festival de dag op voorhand afgelast omdat The Smiths op het allerlaatste moment hadden afgezegd. Damn you, Morrissey!’

Nickelback © Getty Images

Michael Ilegems (coördinator) – Pukkelpop 2002

‘Ik maakte als prepuber een nogal vurige Nickelback-fase door, dus sleurde ik mijn pa in 2002 mee naar Pukkelpop. Het jaar waarin frontman Chad Kroeger tot Ugliest Dude in Rock was gekroond en net na How You Remind Me, dus op het hoogtepunt van hun Nickelbackness. Voor alle duidelijkheid: mijn muzieksmaak is nogal geëvolueerd sindsdien.’

Ensiferum © National

Tobias Cobbaert (webredacteur) – Graspop 2012

‘Het begon vrij rampzalig, toen de security de koffiekoeken die ik van mijn mama had gekregen voor mijn ogen in de vuilbak kieperde en ik bij vikingmetalband Ensiferum niet in de moshpit durfde omdat een kerel in een maliënkolder nogal wild tekeerging. Gelukkig wist ik mijn angsten tijdens Belgische deathmetaltrots Aborted toch te overwinnen voor mijn allereerste moshpit ooit.’

Sean Paul © National

Elmo Lê van (redacteur) – Rock Werchter 2006

‘Ik was als veertienjarige niet de beste student. In een poging mij te motiveren beloofde mijn oudere zus me een Rock Werchter-ticket in ruil voor een goed rapport. Alleen zat zij al op de weide toen ik enthousiast en ongeduldig thuiskwam met mijn A-attest, waardoor ze last-minute een extra ticket van een zwartverkoper aan de ingang moest overkopen en Kanye West miste omdat ze mij ergens moest oppikken. Zelf trok ik me er weinig van aan, zeker toen ik Sean Paul (foto) omringd door zwoele danseressen Temperature hoorde zingen.

Youssou N’Dour © Getty Images

Sam Nassiri (stagiair) – Couleur Café 2005

‘Mijn mama had me een ticket cadeau gedaan voor mijn zevende verjaardag omdat ik grote fan was van Youssou N’Dour. (Ja, ik was in 2005 al een snob.) Alleen zag ik mijn idool niet eens staan tussen al die grote mensen, waardoor ik de rest van de dag bokkig was. Een anekdote die mijn mama nog regelmatig bovenhaalt.’

Jozefien Wouters (redacteur) – Marktrock 2003

‘Een jaar eerder had mijn papa me al eens meegesleurd naar een of ander hippiefestival, maar Marktrock was het eerste festival waar ik als achtjarige uit vrije wil naartoe ging, met een vriendin. Niet voor The Cardigans of Moloko, maar voor de W817 Band. We voelden ons supercool, ook al was mijn mama erbij en zagen we amper iets omdat we zo klein waren. Twintig jaar later zijn we nog steeds besties. W817 schept een onverwoestbare band.’