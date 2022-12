CORE Festival lost eerste lading namen voor tweede editie

Onder andere Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en Goldband spelen eind mei aan de voet van het Atomium.

CORE Festival, de samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland, is aan een tweede editie toe. Op 27 en 28 mei wordt het Ossegempark, aan de voet van het Atomium, opnieuw omgetoverd tot festivalterrein.

Voor die tweede editie is nu ook een eerste lading namen gelost. Helemaal bovenaan vinden we Angèle, die na uitverkochte shows deze maand in Vorst en Het Sportpaleis opnieuw in haar thuisland zal optreden. Met Charlotte Adigéry & Bolis Pupul is er ook al een andere Belgische trots bevestigd. Ook Goldband, de Nederlandse festivalrevelatie van afgelopen zomer, tekent present. Andere liveshows worden voorzien door Alt-J, Kokoroko, Domi & JD Beck, Unknown Mortal Orchestra en NxWorries. Dat laatste is een samenwerking tussen Anderson.Paak en Knxwledge.

Gezien Tomorrowland mede-organisator van CORE is, mag er uiteraard ook gedanst worden. Deze dj’s bevestigen alvast hun aanwezigheid aan de draaitafels: The Blessed Madonna, Romy, HAAi, Honey Dijon en Denis Sulta.

De voorverkoop voor Core Festival start op vrijdag 16 december om 11u. Alle info op corefestival.com.