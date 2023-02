CORE Festival kondigt zes nieuwe namen aan

Het CORE Festival in het Brusselse Ossegempark vult haar affiche aan met zes nieuwe namen: Eliza Rose, PinkPantheress, Yussef Dayes, Channel Tres, Joy Orbison en Olivia Dean. De tweede editie van CORE Festival vindt op zaterdag 27 en zondag 28 mei plaats in het Ossegempark in Brussel.

De Londense DJ, producer en zangeres Eliza Rose houdt de feestjes momenteel aan de gang met haar hit B.O.T.A. (Baddest Of Them All). Zij komt op zaterdag de dansvloer in beweging brengen met een mengelmoes van soul, funk, disco en house. Op zaterdag mag de Londense jazzdrummer Yussef Dayes het publiek ook inpakken met zijn drumpartijen en experimentele improvisaties, terwijl de 21-jarige Britse TikTok-sensatie PinkPantheress mag tonen waarom zij is uitgeroepen tot winnaar van de BBC Sound of 2022.

Op de tweede festivaldag komt Channel Tres met een mix van Detroit techno, Chicago house en West Coast rap. Dance-producer Joy Orbison mag op zondag de Orlo stage afsluiten en ook de 23-jarige Britse soul/r&b-zangeres Olivia Dean maakt haar opwachting.

Vorige week maakte CORE Festival nog de komst van Little Simz bekend en ook alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Denis Sulta, DOMi & JD Beck, Goldband, HAAi, Honey Dijon, KOKOROKO, NxWorries, Romy, The Blessed Madonna en Unknown Mortal Orchestra staan al op de affiche.