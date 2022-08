Coldplay zet Brussel in vuur en vlam tijdens eerste in reeks van 4 concerten

De Britse band Coldplay heeft vrijdagavond in het Koning Boudewijnstadion op de Heizel het eerste in een reeks van vier concerten in Brussel afgewerkt. Ongeveer 55.000 fans woonden de spectaculaire show bij.

De eerste passage van Chris Martin en co. in ons land dateert alweer van juni 2017. De band tourt momenteel de wereld rond met “Music of the Spheres’, dat in oktober vorig jaar uitkwam. Coldplay geeft in totaal 73 shows, waarvan vier uitverkochte concerten op de Brusselse Heizel, in totaal goed voor 22O.OOO tickets.

Tijdens de eerste passage vrijdagavond zat de sfeer er meteen in. Grote hits als Higher Power, Paradise, Viva la Vida, Yellow, Clocks en Fix You ontbraken niet. Frontman Martin had voor de gelegenheid enkele woorden Nederlands en Frans geleerd, en refereerde met een ‘Formidable, mes amis’ met een knipoog aan Stromae.

Het concert van ruim 2 uur ging gepaard met een spektakelrijke licht- en vuurwerkshow, geholpen door de LED-armbandjes voor het publiek. De Britten dachten daarbij ook aan het milieu, want de bandjes werden na het concert netjes terug ingezameld om opnieuw te gebruiken. De confetti was overigens biologisch afbreekbaar en zonnepanelen hielden het energieverbruik tijdens de show onder controle.