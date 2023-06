Brak Focus: uw gids langs de budgetfestivals

Knack Focus schuimt zes weken lang de zomerfestivals af met een beperkt budget. Want waarom zou je 127 euro betalen voor een dagje Rock Werchter als je gratis naar de De Pitaboys in Ourodenberg kan?

Festivalfanaat, maar krap bij kas? Geen nood! Onder de noemer Brak Focus trekken onze reporters Tobias en Jozefien deze zomer naar de festivals waar je je broek níét aan scheurt om er live verslag uit te brengen en te bewijzen dat onbezonnen plezier, collectieve meebrulmomentjes en een acuut slaaptekort niet duur hoeven te zijn.

© National

Staan op de planning: de Gentse Feesten, het Internationaal Folklorefestival in Hoogstraten, Absolutely Free Festival in Genk, Benenwerk in Brugge en Textradio Festival in Ourodenberg. Maar beginnen doet Tobias volgend weekend bij Atsusacon, een animeconventie in het ICC in Gent waar je kunt genieten van Japanse cultuur: games, karaoke, cosplaycompetities, workshops bento’s maken, een sakebar en eetwedstrijden. Met combitickets van vijfendertig euro meteen ook het duurste festival in de Brak Focus-agenda, maar gelukkig is de zomer pas begonnen en zijn we nog niet platzak.

Hou de komende weken dus zeker onze Instagrampagina en website in de gaten om onze lowbudgetavonturen te volgen. Kom je liever zelf de festivalsfeer opsnuiven? Check dan vanaf volgende week het Brak Focus-parcours in de Weekwijzer verderop in dit magazine.

Atsusacon 08-09.07, ICC, Gent. Alle info: atsusacon.be