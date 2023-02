Best Kept Secret kondigt eerste grote lading namen aan, waaronder Aphex Twin en The Chemical Brothers

Ook The 1975, Oscar and the Wolf, Christine and the Queens en heel wat andere artiesten bevestigen hun komst naar de Beekse Bergen tussen 9 en 11 juni 2023.

In juni worden de Beekse Bergen in Nederland traditioneel omgetoverd tot Best Kept Secret Festival, dat zichzelf profileert als een ‘Three Day Infinity of Music, Food and Culture’. Dit jaar vindt het festival plaats van 9 tot en met 11 juni, en zonet kondigde de organisatie een eerste grote lading namen aan.

De opvallendste naam daartussen is ongetwijfeld Aphex Twin, het alter ego van de elektronische pionier Richard D. James. Aphex Twin treedt berucht weinig op, dus de cultheld zal ongetwijfeld veel volk naar het festival lokken.

Andere grote namen zijn popgroep The 1975, het elektronische duo The Chemical Brothers, singer-songwriter Christine and the Queens en onze eigen Oscar and the Wolf.

Ook liefhebbers van de iets minder grote namen krijgen een grote variatie aan artiesten om uit te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan de progressieve rock van Black Country New Road en The Mars Volta, de tegendraadse Jazz van The Comet is Coming, de psychedelische house van Haai of de woestijnrock van Tinariwen. En daarmee lichten we slechts een tipje van de sluier. Een volledig overzicht van alle bevestigde namen kan je bekijken op de website van het festival.

Totaalervaring

Best Kept Secret gaat er prat op meer dan een muziekfestival te zijn. Zo worden er vandaag ook enkele culturele projecten onthuld. Het gaat om samenwerkingen met Bosch Parade, multi-talent Sarah Neutkens met het Tilburgse Kamerata Zuid orkest en de terugkeer van de Maastrichtse Muziekgieterij.

Ook ‘fine dining’ vormt een belangrijk onderdeel van de Best Kept Secret-ervaring. De organisatie laat alvast weten dat verschillende restaurants als BAK Restaurant de festivalkeuken een dagje zullen overnemen, en dat Troppo Giovane zal instaan voor de wijnen.

‘Ik ben erg verheugd dat we vandaag een mooi en gevarieerd programma aankondigen, waarmee iedereen weer kan genieten van een driedaagse ontdekkingsreis. Dit jaar zijn er nog meer samenwerkingen tussen artiesten, kunstenaars, chefkoks en culturele partners. Op deze manier belooft Best Kept Secret 2023 een mooie culturele totaalervaring te worden, met muziek als gemene deler’, aldus festivaldirecteur Maurits Westerik in een persbericht.

Op de website van het festival kunnen bezoekers zich nu inschrijven voor een exclusieve voorverkoop, waarmee je op woensdag 8 februari om 12 uur als eerst in de rij voor tickets komt te staan. De reguliere ticketverkoop gaat op vrijdag 12 februari om 12 uur van start.