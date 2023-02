Belle and Sebastian, Sylvie Kreusch en meer toegevoegd aan affiche Live Is Live 2023

Eerder werden al The War on Drugs, dEUS, Balthazar en Warpaint bevestigd.

Live Is Live, een nieuw festivalconcept dat vorig jaar in leven werd geblazen en dit jaar plaatsvindt in het Antwerpse Middenvijverpark, heeft deze ochtend vijf nieuwe namen toegevoegd aan de affiche.

Onder die vijf vinden we één internationale naam: de Schotse popband Belle and Sebastian. Verder komen singer-songwriter Sylvie Kreusch, Post-punkgroep Whispering Sons, indieband School is Cool en het recent heropgerichte The Hickey Underworld het beste van zichzelf geven.

Deze vijf namen voegen zich bij de eerder aangekondigde artiesten. Dat zijn The War on Drugs, Balthazar, Warpaint en dEUS. Die laatste groep komt niet alleen headlinen, maar ook een volledige festivaldag cureren.

Belle and Sebastian, Whispering Sons en The Hickey Underworld treden aan op zondag 25 juni, de dEUS-dag. Sylvie Kreusch en School is Cool spelen een dag eerder op het festival.

Meer info en tickets vindt u op de website van Live Is Live.