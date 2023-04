Achttien nieuwe namen voor Pukkelpop, waaronder Lil Tjay en Ethel Cain

Ook Xink, Dorian Electra en Dirk. behoren tot de verse lading namen

De organisatie van Pukkelpop, dat dit jaar van 17 tot en met 20 augustus plaatsvindt in Kiewit, heeft zonet achttien nieuwe namen aan de affiche toegevoegd.

Hiphopfans kunnen uitkijken naar de komst van de jonge Amerikaanse rapper Lil Tjay, maar eveneens naar die van Sor, Cordae en Gotu Jim.

Wie van de zachtere liedjes houdt, kan alvast Ethel Cain, Bluai, Foushée, Nabihah Iqbal en Kids With Buns aanduiden in diens planning. Het hardere gitaarwerk zal dan weer voorzien worden door Dirk., Xink en Meet me @ the Altar. Tussen hiphop en gitaarpunk treffen we dan weer Deijvuhs aan.

Ook tegendraadse pop wordt op het festival vertegenwoordigd, en wel door afropopster Obongjayar en Hyperpopartiest Dorian Electra.

Tot slot zullen de feestjes gebouwd worden door Mickael Karkousse (frontman van Goose), Pegassie en Yung Singh.

Deze achttien artiesten voegen zich bij eerder aangekondigde namen als Billie Eilish, Angèle, Boygenius en Florence + the Machine. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar via de website van het festival.