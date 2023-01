Leeftijd 17 Locatie Grimbergen Instagram en TikTok @galadragot In het kort Eurosong-finalist. The Voice Kids-winnares. Maakt eigenzinnige altpop.

In het lang Gala Dragot zit nog op de middelbareschoolbanken, maar dat weerhoudt haar er niet van om tussendoor haar muzikale cv alvast wat op te leuken. Twee jaar geleden won ze The Voice Kids – ze had zich voor de lol ingeschreven met een vriendin. Het leverde haar de debuutsingle Contagious, TikTok-faam en het besef dat een muziekcarrière misschien toch niet zo onrealistisch was op. Toen ze werd gevraagd om deel te nemen aan de Vlaamse voorrondes van het Eurovisiesongfestival zei ze dan ook volmondig ja en maakte ze met de hulp van Yong Yello, Glints, Mucky en Pippin een waardige Eurosong-inzending van T’inquiète, een nummer dat ze op haar vijftiende schreef. Uiteindelijk belandde ze op de derde plaats en mag Gustaph ons land verdedigen in Liverpool, maar afgaande op de reacties op sociale media heeft Gala Dragot heel wat nieuwe fans overgehouden aan haar avontuur.

Dragot lijkt dan ook zowel de underground als de mainstream te bekoren met haar eigenzinnige altpop. Ze komt uit een artistieke familie, werd naar eigen zeggen ‘thuis muzikaal geïndoctrineerd’, speelt piano, schildert en laat zich zowel inspireren door Björk, Rosalía en Massive Attack als door klassieke componisten. Onlangs mocht ze samen met haar papa Robert Aliaj Dragot, een bekende showbizzfiguur in Albanië, optreden tijdens de Albanese voorrondes van het Eurovisiesongfestival. En tijdens de Week van de Belgische Muziek deelt ze een affiche met Rare Akuma, run SOFA en Spacebabymadcha. Eurovision of niet, u gaat nog horen van Gala Dragot.

Een willekeurige quote ‘Eurosong geeft je een gigantisch platform en zorgt ervoor dat ik mijn muziek met heel veel mensen kan delen, maar evengoed geef ik graag intieme shows in kleine concertzalen. Ik hou net van die afwisseling.’

In concert op de Cloudshaper-labelnight op 02.02 in Het Bos, Antwerpen in het kader van Week van de Belgische muziek.



