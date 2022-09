Elton John geeft vrijdag concert in Witte Huis

De Britse zanger Elton John wordt vrijdag in het Witte Huis in Washington verwelkomd door de Amerikaanse president Joe Biden en zijn echtgenote Jill. ‘Hij geeft er een concert om de verenigende en herstellende kracht van muziek te vieren’, zo laat het Witte Huis dinsdag weten.

Biden en zijn echtgenote willen met het concert ook het leven en oeuvre van de Britse popsensatie in de bloemen zetten, verduidelijkt de woordvoerder.

Het Witte Huis zal ‘degenen die elke dag geschiedenis schrijven’ waaronder leraars, zorgverleners, eerstelijnswerkers, studenten, LGBT+-rechtenactivisten en mensen die pleiten voor betere geestelijke gezondheidszorg uitnodigen om het concert bij te wonen. Zowel de president als zijn echtgenote zullen ook een toespraak houden, laten hun diensten nog weten.

Elton John vierde afgelopen lente zijn 75ste verjaardag en is gekend voor zijn wereldhits als Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Rocket Man en Can You Feel The Love Tonight. Hij engageert zich ook voor de strijd tegen aids. De Brit verkocht al meer dan 300 miljoen platen wereldwijd.