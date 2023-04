Eloise, de debuterende popster waar Billie Eilish en Burt Bacharach fan van zijn

Zangeres Eloise liet zich voor haar debuutalbum inspireren door een snotterende Bruce Willis. ‘Mannen die hun emoties delen: oké, maar er zijn grenzen.’

Volgens Billie Eilish klinkt haar muziek ‘zoals het voelt om verliefd te worden’. De legendarische popmaestro Burt Bacharach viel als een blok voor haar stem. Wees dus voorbereid om ook uw hart te verliezen aan de in jazz, soul, en r&b gemarineerde folkpop van Eloise. De 23-jarige Londense heeft haar Franse naam te danken aan haar in het muziektheater werkende ouders, die naar het platteland van Normandië verhuisden toen Eloise drie was. Het begin van tien idyllische wonderjaren, afgeschermd van internet en televisie, maar gevoed met een grote collectie zwart-witfilms, musicals en vinyl.

ELOISE: Mijn ouders wilden geen wifikind, maar eigenlijk was mijn prille jeugd het tegenovergestelde van ‘afgeschermd’. Ik was net heel vrij om te doen wat je als kind instinctief graag doet: de wereld verkennen, spelletjes spelen, rondrennen, klimmen, in het meer springen… Het heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag geen slaaf ben van mijn smartphone, iets waar ik heel dankbaar voor ben.

En hoe hebben die jaren zonder YouTube en dergelijke je artistieke ontwikkeling beïnvloed?

ELOISE: Mijn muzieksmaak is gekleurd door de platencollectie van mijn ouders, en die zat vol met klassieke songschrijvers als Billy Joel, Gilbert O’Sullivan en Joni Mitchell, maar ook met jazzzangers als Blossom Dearie. Het voordeel van geen internet was dat ik me geen beeld kon vormen van hoe muzikanten eruit horen te zien of hoe artiesten zich horen te gedragen. De enige persoon die ik als kind ooit heb gekopieerd, was mijn moeder. Zij was mijn enige rolmodel en dat was meer dan voldoende. (glimlacht)

De titelsong van je album Drunk on A Flight is een waargebeurd verslag van een liefdesbreuk die je met veel drank hebt doorgespoeld op een vliegtuig. Eerlijk van je.

ELOISE: Want iedereen wordt wel eens ladderzat en emotioneel op een vliegtuig, maar niemand geeft het toe, right? Wat in de lucht gebeurt, blijft in de lucht. (lacht) Maar iederéén voelt zich kwetsbaar wanneer je op elkaar gepakt aan 900 kilometer per uur het zwerk doorklieft. De emoties en gedachten die dan bij je opborrelen vind ik erg interessant, net omdat we ze zelden delen.

Je songs zijn op het eerste gehoor lieflijk en frivool, maar zijn evengoed stekelig. Neem nu Therapist, waarin je een man verwijt té emotioneel te zijn: ‘Acting like a boy but I fell for a man.’ Dat is nogal…

ELOISE: Grof, ja. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. (grinnikt) Ken je die Friends waarin Bruce Willis onhoudbaar ligt te snotteren in Rachels schoot? Dat was deels de inspiratie, samen met nogal wat opgekropte frustraties.

Dan hoor je als man je hele leven dat het oké is om open te zijn over je gevoelens, is het weer niet goed.

ELOISE: Kijk, de meeste van mijn vrienden zijn mannen, en ik moedig hen óók aan om zich kwetsbaar op te stellen. Maar er zijn grenzen, sorry! (lacht) Zeker wanneer je de enige persoon bent om al dat emotionele gewicht op te vangen, zoals mij ooit is overkomen. Ik was achttien toen en simpelweg te jong om te dealen met de problemen van een volwassen kerel.

Billie Eilish coverde op Instagram een van je songs, Subside, en vorig jaar tekende ze present tijdens een show van jou in LA. Heb je haar al ontmoet?

ELOISE: Neen, maar haar broer Finneas een paar keer. Blijkbaar heeft Billie mijn muziek via hem leren kennen. Dat hij naar die show ging komen, wist ik, niet dat zijn zus er ook ging zijn. Gelukkig maar: het was mijn grootste show ooit in LA en ik was al nerveus genoeg.

En dan gaat alle aandacht plots naar de superster op het balkon.

ELOISE: Dat is het nadeel, natuurlijk. Dankjewel om mijn spotlight te stelen, Billie! (lacht) Nee, achteraf stuurde Finneas me een berichtje dat ze zich allebei geamuseerd hadden, dus daar kan ik alleen maar blij om zijn.

Ook jij deelt wel eens covers via sociale media, zoals A House Is Not a Home, een klassieker uit 1964 van de onlangs overleden Burt Bacharach.

ELOISE: Mijn moeder speelde hem constant thuis op de piano. Bacharach is sowieso een held. Die man heeft zo veel tijdloze liedjes geschreven die in het collectieve geheugen gegrift staan. Op mijn tweede ep staat Wanderlust, een liedje waarvoor ik samengewerkt heb met Jimmy Napes (vaste songleverancier van Sam Smith en Disclosure, nvdr.). Hij was bevriend met Bacharach en heeft Wanderlust naar hem doorgestuurd. In een email reageerde Bacharach met: ‘Ik ben geobsedeerd door deze song en ik ben helemaal gek van haar stem. Wie is dit meisje?’ Dat Burt Bacharach mijn muziek nog heeft gekend, dat is tot nu toe het hoogtepunt van mijn leven.

Ik durf te wedden dat jij regelmatig moet horen dat je een ‘oude ziel’ bent.

ELOISE: Ha, zowat mijn hele leven al! Zelfs mensen die me nog maar net ontmoet of één keer met me gepraat hebben. Ik heb altijd oudere vrienden en vriendjes gehad en als klein meisje zat ik altijd mee aan de grotemensentafel. Dat heeft uiteraard mijn manier van doen en denken beïnvloed. Een oude ziel? Fair enough, soms voel ik me ook effectief een vrouw van 45. Of een man van 45, heel soms. (lacht)

