Eerste postume single van Arno vanaf vandaag te luisteren

Iets minder dan twee maanden na het overlijden van Arno heeft zijn entourage nieuwe muziek gelanceerd. Tot vlak voor zijn dood werkte de Oostendse zanger aan een nieuw album. Een van de singles op dat album, La Vérité, is vanaf vandaag te beluisteren.

De jongste zoon van Arno heeft zijn vader geholpen bij het maken van het nummer. Zoon Felix zou de compositie in elkaar gestoken hebben. Producer en bandleider Mirko Banovic vertelde bij VRT NWS dat Felix ‘beats met leuke klankjes wist te produceren.’ Aan de hand van die klanken werd het nummer gebouwd. ‘En daar was Arno heel tevreden over’, klinkt het.

Het nummer gaat over de visie van Arno over het leven. Hij bekeek het leven naar eigen zeggen dag per dag en was niet bang om te sterven. Later dit jaar wordt het postume album van Arno gelanceerd. De naam van dat album is nog niet bekend. Wel is al geweten dat Arno’s broer Peter, de saxofonist, en de Franse muziekster Mireille Mathieu op de plaat te horen zullen zijn.