Duitser Volker Bertelmann is Film Composer of the Year

De Duitse muzikant en componist Volker Bertelmann is tijdens de 23ste World Soundtrack Awards uitgeroepen tot Film Composer of the Year. Dat is bekendgemaakt op het Gentse filmfestival.

Bertelmann was al eens genomineerd voor de titel, maar dit jaar kreeg hij de titel voor zijn soundtrack voor de Noorse WOII-film ‘War sailor’, het dystopische ‘Memory of water’ en Oscarwinnaar ‘All quiet on the western front’.

De 50ste editie van Film Fest Gent is traditiegetrouw afgesloten met de World Soundtrack Awards, de prestigieuze filmmuziekprijzen van het Gentse filmfestival. Er waren dit jaar zes componisten in de running voor de felbegeerde Film Composer of the Year Award, maar de prijs ging dus naar Volker Bertelmann, ook bekend onder zijn artiestennaam Hauschka.

Bertelmann was in 2018 al eens genomineerd voor de World Soundtrack Awards voor miniseries ‘Patrick Melrose’ en ‘Gunpowder’, met een hoofdrol voor Kit Harington, en in 2017 voor Film Composer of the Year en Discovery of the Year voor zijn soundtrack voor ‘Lion’, een samenwerking met Dustin O’Halloran. Voor zijn muziek voor ‘All quiet on the western front’ heeft hij al vele prijzen in de wacht gesleept, waaronder een Academy Award en een BAFTA.

Nicholas Britell ontving de Television Composer of the Year Award. Het is de tweede keer op rij dat hij deze prijs wint, de derde keer dat hij in deze categorie wint en zijn zesde WSAward in totaal. “Your personal trash man can” uit het vijfde seizoen van serie ‘The marvelous mrs. Maisel’ werd bekroond met Best Original Song en het is zo het eerste nummer uit een serie die de prijs mag ontvangen. Simon Franglen nam de Discovery of the Year Award mee naar huis, terwijl Amelia Warner werd geëerd met de Public Choice Award.