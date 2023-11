Dj en producer Gurusinghe maakt clubbangers, maar moest eerst haar podiumvrees overwinnen

AKA Suzanne Gurusinghe LEEFTIJD onbekend LOCATIE Londen INSTAGRAM @surusinghe IN HET KORT Producer. Dj. Maakt clubbangers met veel bassen en Aziatische invloeden. Overwon haar podiumvrees.

‘Ik moet van dancemuziek mijn beroep maken’, bedenkt de Australische Suzanne Gurusinghe, dan negentien jaar, zich tijdens een feestvakantie in Kroatië. Dat blijkt niet zo invoudig: de scene in haar thuisstad Melbourne is klein en er is maar weinig plaats voor vrouwelijke dj’s. Dus probeert ze zich een weg te banen achter de schermen. Ze werkt als vrijwilliger op festivals, doet stage bij een tourbedrijf en krijgt in 2015 haar eerste échte job in de muziekindustrie: karaokemachines opstellen voor school- en werkfeestjes. Dat lijkt niet meteen het ideale opstapje naar een dj-carrière, maar uiteindelijk slaagt ze er toch in voorprogramma’s in lokale clubs te veroveren. ‘Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk’, vertelde ze daarover aan Crack. ‘Ik legde mezelf veel druk op en voelde me heel ongemakkelijk.’ Ze besluit dan maar te leren producen. Zo kan ze met dancemuziek bezig zijn tussen de veilige muren van haar slaapkamer.

Met succes: intussen woont Gurusinghe in Londen, bracht ze twee ep’s uit op het label van Mall Grab en speelde ze in Berghains Panorama Bar, in Garage Noord en op Glastonbury. Ze deed een take-over op BBC Radio 1, heeft een residentie bij Rinse FM en werd getipt door NME en DJ Mag. Eind vorige maand kwam Brake Fluid uit, een ep vol donkere bass en dynamische percussie waarvan elke seconde ‘even hard aankomt als een orkaan’, aldus NME. Voor de duidelijkheid: die anxiety heeft ze intussen van zich afgeschud. ‘Ik realiseerde me dat het ergste dat kan gebeuren is dat ik sterf op het podium’, zegt ze aan Crack. ‘Als je een set verknoeit, kan je het op z’n minst nog navertellen.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE

‘Er stonden heel lang alleen wittemannennamen op line-ups. Ben Jones en zo. Hopelijk is dat geen echte dj – nothing personal!’

