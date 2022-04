Dit zijn alle winnaars van de MIA sectorawards

Morgenavond is het de uitreiking van de MIA’s, de grootste muziekprijzen van België. Wegens een coronapauze worden de prijzen voor zowel 2020 als 2021 uitgedeeld. Nieuw is dat de sectorawards, de prijzen die door de industrie zelf verdeeld worden, reeds op voorhand werden uitgereikt. Hieronder vindt u een overzicht van alle winnaars.

Lifetime achievement award: Jean Kluger

De in 1937 geboren Jean Kluger werd geëerd wegens de invloed die hij decennialang had in de Belgische muziekwereld. Hij schreef in diverse genres, van disco tot het Vlaamse lied van zangers als Will Tura. Hij kreeg de prijs uit handen van Bart Peeters, die ook door Kluger geïnspireerd raakte om zelf te gaan zingen.



Beste artwork: Sylvie Kreusch

Montbray van Sylvie Kreusch werd gekozen als het album met de beste cover. De platenhoes werd ontworpen door haar beste vriend Stef Van Looveren. Bekijk hier een video waarin Kreusch het heuglijke nieuws te horen krijgt van modeontwerper Walter Van Beirendonck.

Montbray van Sylvie Kreusch, ontworpen door Stef Van Looveren

Beste videoclip: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Bear With Me (And I’ll Stand Bare Before You) van Charlotte Adigéry en Bolis Pupul werd uitgeroepen tot beste videoclip. Het duo mocht de prijs in ontvangst nemen van goede vriendin Elodie Ouedraogo.



Producer: Jasper Maekelberg

In het Belgische muzieklandschap staat Maekelberg niet enkel bekend om zijn eigen band Faces on TV, maar ook als producer voor andere artiesten. Van Sylvie Kreusch over Jef Neve tot Hypochrismutreefuzz, allen deden ze al een beroep op Maekelbergs talent achter de knoppen. Compact Disc Dummies kwam hem feliciteren met zijn prijs.

Muzikant: Mauro Pawlowksi

De Belgische muziekindustrie koos ervoor om Mauro Pawlowksi te eren als beste muzikant. Naast zijn werk bij groepen als Evil Superstars en dEUS verdiende de zanger en gitarist ook solo al zijn strepen. Zo bracht hij vorig jaar nog de plaat Eternal Sunday Drive uit. Collega-muzikant Rudy Trouvé kwam hem verrassen tijdens een optreden.

Auteur/componist: Stefaan Fernande

Bitterzoet was de uitreiking voor auteur/componist, die postuum van Stefaan Fernande ging. Zelf stond Fernande nooit op een podium, maar hij schreef talloze hits voor artiesten als Hadise, Yasmine en Camille. Kris Wauters, die voor Clouseau nauw samenwerkte met Fernande, overhandigde de prijs aan de moeder van Stefaan.



Live act: Balthazar

De zevende en laatste sectoraward, die voor beste live act, ging naar Balthazar. Met zijn knallende optredens scoort de groep ook in het buitenland, dus het was erg toepasselijke dat de groepsleden met het nieuws verrast werden toen ze stonden te wachten op hun vlucht naar Tel-Aviv.