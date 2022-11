dEUS lost eerste single in 10 jaar: beluister ‘Must have been new’

News from the deadzone! dEUS is terug met zijn eerste nieuwe single sinds 2012.

‘I came back from a firestorm’: zo leidt Tom Barman Must have been new in, het eerste voorproefje van de begin volgend jaar te verschijnen achtste dEUS-plaat How to replace it.

De comebacksingle van dEUS is er een met classic-rockgitaren, een groove die verre familie is van die van Second Nature en een grootse finale inclusief vrouwenkoor. Barman zingt hier over dead zones en field days, maar ook over de loopgraven van de liefde: ‘The sounds of love breaking down, there are thousands around, but it was new to my ears and I was new to those tears falling down’, klinkt het in de staart van het nummer.

Het regent dezer dagen dEUS-nieuws – vorige week kondigde de groep het album How to replace it aan voor 17 februari 2023 en stippelde ze een Europese tour uit die op 14 en 15 maart halt houdt in de AB – en toch komt Must have been new er zonder veel bombarie. Ook de meegeleverde video, met een roodgloeiende hemel en een tornado als eyecatchers, is meer visualizer en lyric video dan rasechte clip.

Al heeft de aandachtige socialemediavolger van dEUS al langer in de smiezen dat er méér op komst is. Iets met zeedieren en met véél figuranten. ‘Er komt nog een clip aan met verschillende vignetten, verschillende scènes die verwijzen naar meerdere nummers op de plaat’, beaamt Tom Barman. ‘Het wordt een soort minifilm.’ Wordt vervolgd.